Jest data spotkania Trumpa z Merzem w Białym Domu

Rzecznik rządu Niemiec Stefan Kornelius przekazał w sobotę, że Friedrich Merz w czwartek będzie w Białym Domu, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem.

Jak poinformował, na agendzie będzie wojna Rosji z Ukrainą, sytuacja na Bliskim Wschodzie i relacje handlowe między oboma krajami.

Trump spotka się z Merzem

"Relacje między Waszyngtonem a Berlinem są napięte z powodu problemów, od nierównowagi handlowej po poparcie dla Kijowa. Przywódcy europejscy obawiają się, że prezydent USA zaniecha wysiłków zmierzających do zakończenia wojny Rosji w Ukrainie i zmniejszy wsparcie wojskowe dla regionu" – ocenia lewicowa amerykańska agencja prasowa Bloomberg.

Można przypomnieć, że w swojej karierze zawodowej, Merz pracował m.in. w potężnej, bardzo wpływowej amerykańskiej firmie.

Do spotkania dojdzie dopiero miesiąc po objęciu urzędu przez Merza. Media przypominają jednak, że Olaf Scholz nigdy nie dostał zaproszenia do Białego Domu. Ma to związek z poparciem, jakiego udzielił byłemu prezydentowi USA Joe Bidenowi i kandydatce Demokratów Kamali Harris w wyborach przeciwko Trumpowi.

Umowa koalicyjna w Niemczech

Teraz rząd Niemiec współtworzy blok CDU/CSU i socjaldemokraci z SPD. Koalicja opublikowała 144-stronicową umowę koalicyjną. Dokument zawiera 6 rozdziałów.

Analitycy OSW Kamil Frymark i Michał Kędzierski zwrócili uwagę, że umowa koalicyjna stanowi w gruncie rzeczy kontynuację i dostrojenie kursu obranego przez poprzednią koalicję SPD-Zieloni-FDP. Rząd obiera kurs na realizację dotychczasowej polityki transformacji energetycznej. Nowy rząd podtrzymuje cele polityki klimatycznej krajowej – osiągnięcie tzw. neutralności emisyjnej do 2045 roku i na agendzie unijnej. Jest też poparcie dla unijnego Zielonego Ładu, chociaż z zastrzeżeniem, że polityka klimatyczna powinna w większym stopniu godzić dekarbonizację z konkurencyjnością gospodarki i wrażliwością społeczną. W polityce gospodarczej planowane są m.in. stopniowe obniżki podatku dochodowego dla osób o niskich i średnich dochodach.

