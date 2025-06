Zemsta za gratulacje dla żony Nawrockiego? Alarmujące doniesienia z KAS

Jagodzińska zamieściła w mediach społecznościowych apel do premiera Donalda Tuska oraz ministra finansów Andrzeja Domańskiego, w którym prosi o interwencję w sprawie działań Marcina Łobody, szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ma on mścić się na Jagodzińskiej za to, że złożyła ona gratulacje Marcie Nawrockiej. Żona prezydenta elekta jest zatrudniona w KAS.

"Dziś wszyscy dyrektorzy wycofują zgody moich delegatów na wyjazd wyborczy. Masowo. Pani Marta jest naszą koleżanką z pracy, cieszy się sympatią i szacunkiem kolegów i koleżanek, a gratulacje są oznaką dobrego wychowania. Gdyby Pierwszą Damą została Pani Trzaskowska i była z KAS, również otrzymałaby gratulacje. Gdy obecny Szef KAS i dyrektorzy obejmowali stanowiska, też otrzymali ode mnie gratulacje. Nie tylko gratulacje, ale i wsparcie" – napisała przewodnicząca ZA.

Dalej Jagodzińska wskazuje, że kierownictwo KAS zignorowało ostrzeżenia, która ona i jej współpracownicy wysuwali.

"Sygnalizowałam o problemach trapiących KAS zarówno co do informacji publicznej jak i budżetu oraz walki z przestępczością – najpierw drogą służbową. Nie odpowiadaliście, nie reagowaliście lub odpisywaliście bzdury. Dobitnie dawaliście nam do zrozumienia że jesteśmy od spotkań opłatkowych i niczego więcej!" – napisała.

"Jeżeli uważacie, że to mój związek i moja osoba przyczyniła się do porażki w wyborach to trzeba było wykazać się merytoryką, a w postępowaniu okazać dozę szacunku. Pamiętajcie, czas szybko upływa i wszystko pokaże. Obyście za jakiś okres sami po pomoc do mnie nie przychodzili jak robią teraz poniektórzy Wasi poprzednicy" – dodała.

Karol Nawrocki prezydentem

Karol Nawrocki wygrał w niedzielę drugą turę wyborów prezydenckich, uzyskując 50,89 proc. głosów. Jego konkurent z KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

Druga i ostatnia kadencja urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy upływa 6 sierpnia. Wówczas Nawrocki oficjalnie obejmie urząd. Wcześniej, 11 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie Nawrocki otrzyma zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na urząd prezydenta.

