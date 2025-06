Nawrocki obiecywał walkę o reparacje. Jest odpowiedź z Niemiec

W jednym z wywiadów prezes Instytutu Pamięci Narodowej stwierdził, że "reparacje dotyczą sprawiedliwości historycznej, ale także naszej przyszłości i będę o nie walczył od pierwszego dnia mojej prezydentury". Dodał, że będzie walczył o tę sprawę od początku swojej ewentualnej prezydentury.

Słowa, wtedy jeszcze kandydata na prezydenta Polski, nie spodobały się w Berlinie. Ostro zareagowała na nie Erika Steinbach, była przewodnicząca Związku Wypędzonych w Niemczech, a obecnie polityk AfD. Teraz, po wygranej Nawrockiego, do sprawy odniósł się pełnomocnik ds. współpracy z Polską Knut Abraham.

– Uważnie słuchaliśmy tego, co mówiono w kampanii wyborczej i w tym zakresie jesteśmy przygotowani. Nasze stanowisko się nie zmieniło. Sprawa jest zamknięta z prawnego punktu widzenia, ale nie z politycznego, inaczej by pani o to nie pytała – powiedział w rozmowie z Deutsche Welle.

Abraham zwrócił uwagę, że niemiecki rząd mógłby zdobyć się na gest wobec żyjących jeszcze ofiar nazistów.

– Myślę, że dyskutowane są interesujące warianty. Ale wysyłanie sobie nawzajem rachunków nie jest rozwiązaniem zorientowanym na przyszłość – stwierdził i dodał, że Niemcy muszą "poradzić sobie" z wygraną Nawrockiego "najlepiej, jak potrafią". Pozytywnie ocenił w tym kontekście zaproszenie prezydenta elekta do Berlina, jakie wystosował prezydent RFN.

Nawrocki będzie walczył o reparacje

Karol Nawrocki wielokrotnie podkreślał konieczność uzyskania od Niemiec reparacji za straty poniesione przez Polskę podczas II wojny światowej. Jego zdaniem ta kwestia nie powinna być przedmiotem sporów politycznych w kraju, lecz wspólnym celem ponad podziałami.

Podczas spotkania z mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego Nawrocki stwierdził, że reparacje w wysokości ponad 6 bilionów złotych należą się Polsce w sposób oczywisty. Z kolei w Biłgoraju prezes IPN zapowiedział, że jako prezydent będzie konsekwentnie domagał się reparacji od Niemiec, działając dyplomatycznie, ale stanowczo, w imieniu blisko 6 milionów Polaków zamordowanych przez III Rzeszę. Podkreślił, że choć dąży do współpracy ekonomicznej z Niemcami, nie zrezygnuje z walki o należne Polsce odszkodowania.

