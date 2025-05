Sikorski: Zyskaliśmy na II wojnie światowej. Stanowski: Źle to zabrzmiało

W poniedziałek szef polskiej dyplomacji był gościem Kanału Zero. – Czy możemy mówić o prawdziwych stosunkach. Dobrych stosunkach z sąsiadem, jeśli sąsiad nie rozliczył się z nami za to, co zrobił? – zapytał go Krzysztof Stanowski, odnosząc się do tematu reparacji od Niemiec.

– Wie pan, ja uważam, że my na II wojnie światowej zyskaliśmy to terytorium. Ono było lepiej zurbanizowane. Pamiętajmy też, że Niemcy są głównym płatnikiem netto do Unii Europejskiej, więc gros, duża część... – mówił, ale prowadzący przerwał Sikorskiemu. – Panie ministrze, to bardzo źle zabrzmiało. To będą wycinać w internecie – zauważył. – Mogą sobie wycinać – odparł minister. – To zabrzmiało tak, jakbyśmy zyskali na II wojnie światowej – nie odpuszczał Stanowski.

– Tak, zyskaliśmy 20 proc. przedwojennego terytorium Niemiec – wskazał Sikorski. – To zabrzmiało, jakby II wojna światowa to było zbawienie, że się zdarzyła, bo poszerzyliśmy terytoria na zachodzie – wskazał dziennikarz.

Sikorski: Nie będziemy szantażować Niemców

– Nie, mamy poczucie klęski w II wojnie światowej. Uważam, że gdybyśmy uzyskali całe Prusy Wschodnie, a nie 2/3 Prus Wschodnich, gdyby Roosevelt jedno słowo w obronie Polski powiedział, to mogłoby to inaczej wyglądać. A tak mamy poczucie, że to straszliwa hekatomba, straszliwe straty. Pan uważa, że trzeba po 80 latach szantażować Niemcy, żeby wypłacili jakieś pieniądze – ocenił szef MSZ.

– To, co ja uważam, nie ma żadnego znaczenia. Rafał Trzaskowski tak uważa – powiedział prowadzący. – Nie wiem, co powiedział Trzaskowski. Ja mówię, jak jest. Prawnie reparacje są nie do uzyskania. Toczą się rozmowy o tym, jak Niemcy mogą w materialny sposób wyrównać dług moralny, jaki wobec nas mają. Myśmy w 1,5 roku załatwili coś, co PiS przez 8 lat nie umiał. Przed Reichstagiem będzie pomnik zbrodni niemieckich na Polakach. Już jest miejsce wyznaczone, kamień postawiony (...). Niemcy wiedzą, że spodziewamy się gestu wobec żyjących ofiar II wojny światowej – podsumował Radosław Sikorski.

