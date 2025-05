Tusk jak Jan Paweł II. Sikorski: Wybitny mąż stanu

Radosław Sikorski udzielił wywiadu Krzysztofowie Stanowskiemu. W rozmowie nie krył uznania dla premiera Donalda Tuska, swojego przełożonego. – Donald Tusk to jest wybitny mąż stanu, najwyższej rangi polityk polski w naszej tysiącletniej historii, pomijając oczywiście Jana Pawła II – powiedział

– Najwybitniejszy Polak – zapytał prowadzący. – No, przewodniczący całej Unii Europejskiej. Który Polak w historii przewodził całemu kontynentowi? – pytał minister.

Wypowiedź Sikorskiego wywołała reakcję prowadzącego. – Czyli Donald Tusk jest na drugim miejscu za Janem Pawłem II w tysiącletniej historii? – dopytał wprost Krzysztof Stanowski. – W sferze doczesnej pierwszy– odparł bez wahania szef MSZ.

"Opoka skoku cywilizacyjnego"

– Jest najwybitniejszym politykiem. A Polakiem? – kontynuował Stanowski. – Uważam, że jest taką opoką naszego skoku modernizacyjnego i to zresztą widać. Polska nigdy przedtem nie była w ścisłym dyrektoriacie zachodu. Dzisiaj rozmowy o przyszłości Ukrainy odbywają się w formacie E4 + USA. To jest format, który funkcjonuje na szczeblu szefów rządów, na szczeblu ministrów. Kiedy poprzednio mieliśmy taki status? Bo na pewno nie za PiS-u. – przekonywał minister.

– Donald Tusk jest wybitniejszy niż Piłsudski? – zapytał dziennikarz. – Na dzisiejsze czasy, Donald Tusk wprowadził Polskę do grona potęg europejskich (...). Oczywiście w tamtych czasach, wywalczenie wolności i odbudowa państwa, Tusk nie miał takiego zadania przed sobą. Ale to, że dzisiaj Polska jest na ustach wszystkich, po raz trzeci byliśmy na okładce tygodnika "The Economist", ale po raz pierwszy jako wzór dla naśladowania dla Europy i świata. Takiej prasy na świecie, jaką mamy dzisiaj, jeszcze nigdy Polska nie miała – wskazał Radosław Sikorski, dodając: – Mamy populizmy, wiele krajów czuje się zagrożonych przez populizmy, a my pierwsi w cyklu populistów od władzy odsunęliśmy i to budzie respekt.

