Tusk jednym głosem z Merzem? "Kwestia reparacji zakończona"

Friedrich Merz przybył w środę do Polski, aby spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. W pewnym momencie padło pytanie o reparacje.

– Decyzja dyplomatyczna o reparacjach zapadła w czasach komunistycznych. Nie mieliśmy w tej sprawie tak naprawdę nic do powiedzenia, nie my o tym decydowaliśmy. Czy Niemcy kiedykolwiek zadośćuczyniły za straty, tragedię II wojny światowej w Polsce? Nie, oczywiście, że nie. Jestem historykiem, jestem z Gdańska. Mógłbym godzinami mówić o tym, jak wygląda ten rachunek. On nigdy nie był zadośćuczyniony, ale nie będziemy o to prosić. To kwestia do przemyślenia przez wszystkie strony. Ja chcę się skoncentrować na tym, aby Polska i Niemcy skoncentrowały się na tym, by budować bezpieczną przyszłość – powiedział szef polskiego rządu.

– Jeśli chodzi o kwestie prawne w kontekście możliwych reparacji, są zakończone – to z kolei opinia kanclerza Niemiec.

Tusk ogłasza "nowe otwarcie"

W trakcie spotkania z dziennikarzami szef polskiego rządu mówił o tym, jak ważne dla Warszawy są relacje z Berlinem. Ogłosił również nowe otwarcie w relacjach polsko-niemieckich.

– Mamy realną szansę, aby relacje polsko-niemieckie wzmocnić w taki sposób, aby służyły jak najlepiej Polsce, Niemcom i Europie. Jestem przekonany, znam bardzo dobrze twoje poglądy, twój stosunek do naszych relacji, do Polski, do Europy i wiem wystarczająco dużo, żeby być dzisiaj optymistą, co do przyszłości naszych relacji – powiedział Tusk zwracając się do Merza.

Premier stwierdził, że władze w Warszawie "z uznaniem" przyjęły wiadomość, że Merz w swoją pierwszą podróż jako kanclerz odbył do Francji oraz Polski. Jego zdaniem, to dowód na to "jak ważne dla przyszłości Europy, a to znaczy w jakimś sensie także dla przyszłości świata są relacje polsko-niemieckie". Tusk stwierdził również, że w najbliższym czasie powinien odbyć się szczyt Trójkąta Weimarskiego. Dodał, że relacje polsko-niemieckie otrzymały właśnie nowy impuls.

– Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością ogłaszam nowe otwarcie, być może najważniejsze w historii ostatnich kilkunastu lat, w relacjach polsko-niemieckich. Dziękuję, że jesteś tutaj z nami – powiedział.

