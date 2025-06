Niemiecki europoseł grozi Polakom sankcjami. Bo wybrali Nawrockiego na prezydenta

Niemiecki polityk skomentował w mediach społecznościowych wyniki wyborów prezydenckich w Polsce. Körner zamieścił wpis, w którym stwierdził, że "wotum zaufania, jakie Polska otrzymała po wyborach parlamentarnych, zostało wyczerpane". Europoseł grozi Polsce konsekwencjami, jeśli nowy prezydent będzie blokował drogę reform przywracających praworządność.

"Okres karencji w rozwiązywaniu problemów z praworządnością w Polsce dobiegł końca. Rząd polski musi teraz uchwalić wszystkie ustawy, które przywrócą rządy prawa w Polsce. Jeśli nowo wybrany prezydent zbojkotuje niezbędne reformy praworządności swoim wetem, UE będzie musiała ponownie zamrozić fundusze dla Polski. Ursula von der Leyen musi jasno powiedzieć, że jeśli Polacy będą chcieli kontynuacji polityki bojkotu, to otrzymają kontynuację sankcji. Wina leży zatem po stronie prezydenta" – napisał eurodeputowany.

Polska straci unijne fundusze?

Wpis niemieckiego polityka nie jest odosobnionym głosem w kwestii możliwego zamrożenia unijnych środków dla Polski z powodu zwycięstwa Nawrockiego. "Die Tageszeitung" ocenia, że nowy prezydent może bojkotować obecne władze.

"Może to również wywrzeć presję na UE, która udzieliła Tuskowi wotum zaufania i uwolniła miliardy euro z wcześniej zablokowanych funduszy. Teraz jest jasne, że rząd Tuska nie będzie w stanie dotrzymać obietnic demokratyzacji. Gdyby Bruksela ponownie zakręciła kurek z pieniędzmi, w połączeniu z polityką bojkotu Nawrockiego mogłoby to doprowadzić do upadku rządu Tuska i przedterminowych wyborów" – wskazuje korespondentka gazety Gabriele Lesser.

"Die Tageszeitung" wskazuje ponadto – w innym artykule – że po zwycięstwie Nawrockiego dotychczasowy opór Warszawy wobec polityki energetycznej i migracji jedynie się nasili.

