"Do roboty". Hołownia przekazał, czego oczekuje od Tuska

Jutro spotkanie koalicyjne, w którym wezmą udział liderzy wszystkich partii tworzących sejmową większość. Szymon Hołownia przedstawił, jakie postulaty zgłosi.

1. Rekonstrukcja rządu i odnowa w koalicji teraz, a nie w lipcu. Słowo się rzekło – nie ma powodu aby zwlekać.

2. Koalicja musi zobowiązać się do listy reform, które przeprowadzi jak najszybciej. Nasz pakiet to 5 kluczowych dla Polaków zmian: ustawa o odpartyjnieniu TVP, ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, ustawa antykuwetowa, natychmiastowe odblokowanie pieniędzy na tanie mieszkania i wypisanie z wykazu prac dopłat do kredytów, ustawa zakazująca smartfonów w szkołach podstawowych

3. Najmniejszy rząd Europy w jednym z największych krajów Europy to tani populizm, ale polski rząd ma być chudszy. Po co minister od powodzi sprzed roku? Po co w resortach 7 wiceministrów?

4. Nowa umowa koalicyjna przed przyjęciem projektu budżetu przez rząd. Nasze plany muszą mieć pokrycie w liczbach.

"Do roboty, albo za dwa lata do tej rozmowy siądą Premier Czarnek z Ministrem Mentzenem" – podkreślił Hołownia w swoim wpisie.

Sukces Nawrockiego. Trump składa gratulacje

Karol Nawrocki wygrał w niedzielę drugą turę wyborów prezydenckich, uzyskując 50,89 proc. głosów. Jego konkurent z KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

Druga i ostatnia kadencja urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy upływa 6 sierpnia. Wówczas Nawrocki oficjalnie obejmie urząd. Wcześniej, 11 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie Nawrocki otrzyma zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na urząd prezydenta.

Teraz politycy z całego świata składają gratulacje Karolowi Nawrockiemu. We wtorek prezydent USA Donald Trump opublikował na swojej platformie społecznościowej Truth Social krótki wpis, w którym odniósł się do wyników wyborów prezydenckich w Polsce. Amerykański przywódca nawiązał do nagłówków w mediach, w tym tytułu artykułu portalu informacyjnego NewsMax. "Sojusznik Trumpa wygrywa w Polsce, szokując całą Europę" – mogliśmy przeczytać. "Gratulacje, Polsko. Postawiłaś na zwycięzcę!" – napisał Trump.

