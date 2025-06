Matecki podziękował członkowi sztabu Trzaskowskiego. "Mądra głowa"

Profesor Joanna Senyszyn była jedną z twarzy "Wielkiego Marszu Patriotów" w końcówce kampanii wyborczej. Polityk, która odpadła w pierwszej turze wyborów prezydenckich, przekazała wówczas swoje czerwone korale małżonce Rafała Trzaskowskiego. Korale te były w następnych dniach jednym z symboli dobiegającej końca rywalizacji między kandydatem KO a Karolem Nawrockim.

– Kochani, moc jest z nami – mobilizowała wyborców Małgorzata Trzaskowska, wykonując gest uniesionych rąk, który wykonywała w toku kampanii Senyszyn. – Weź korale, zrób zdjęcie lub video, oznacz koleżanki, i dodaj hasztag "moc jest z nami". Ja zaczynam, teraz twoja kolej – zachęcała.

Matecki dziękuje sztabowi Trzaskowskiego

– Nie wiem, która mądra głowa w sztabie Rafała Trzaskowskiego wpadła na pomysł, żeby z komunistki Joanny Senyszyn zrobić główną twarz kampanii, ale dziękuję temu człowiekowi – mówi Matecki w krótkim nagraniu opublikowanym na X.

Wcześniej Matecki osobiście podziękował lewicowej politycznej weterance, co widzimy w materiale. Dalej przypomniał o jej haniebnych słowach na temat Żołnierzach Wyklętych, Jana Pawła II oraz o 25-letnim stażu w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR).

Ilu imigrantów z Afryki wzięła pod swój dach Senyszyn? – zwolenniczka paktu migracyjnego

Senyszyn zaprezentowała się w kampanii jako sympatyczna postać, a jej wypowiedzi w wywiadach i debatach były w zdecydowanej większości merytoryczne. Polityk nie skrywała jednak swoich poglądów, ani w zakresie gospodarki i funkcjonowania państwa, ani m.in. w kwestii imigracji.

Podczas jednej z debat w kampanii wyborczej Grzegorz Braun zapytał, ilu uchodźców z Ukrainy, migrantów lub "subsaharyjskich inżynierów" przyjęła do swoich sześciu mieszkań. Polityk, która jest zwolenniczką paktu migracyjnego, odpowiedziała, że nie przyjęła żadnego, ponieważ jej mieszkania są do innego celu, a to państwo polskie powinno zajmować się imigrantami.

