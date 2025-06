Jaki: Będziemy chcieli rządzić z Konfederacją

W piątek pojawiła się informacja o ankiecie, jaka krąży w Polskim Stronnictwie Ludowym. Jak wynika z ustaleń mediów, działacze mieli ją odesłać wypełnioną do minionego czwartku, kiedy odbywało się spotkanie liderów koalicji. "Czy jeśli PiS i Konfederacja złożyłyby propozycję PSL by Stronnictwo utworzyło teraz z nimi rząd, w którym premierem zostałby Władysław Kosiniak-Kamysz, to czy PSL powinien taką propozycję przyjąć?" – takie pytanie miało się znaleźć w ankiecie przesłanej działaczom PSL.

Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował utworzenie rządu technicznego, który miałby zastąpić do czasu wcześniejszych wyborów skłóconą koalicję Donalda Tuska. Współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen zaprosił Jarosława Kaczyńskiego na spotkanie, by omówić pomysł dot. powołania rządu technicznego. Prezes PiS odniósł się do tej propozycji. – Jest jednak pewna proporcja, odnosząca się do wielkości klubu i doświadczenia politycznego. Być może do was to nie przemawia, ale ja jestem z zupełnie innego pokolenia. Raczej waszych dziadków niż rodziców. Dla mnie to jednak ma znaczenie – powiedział Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Będzie koalicja?

– Będziemy chcieli rządzić z Konfederacją, oczywiście najlepiej sami, ale zobaczymy. Byleby odsunąć Tuska od władzy. Jarosław Kaczyński powinien być dalej prezesem PiS, w tym roku wybory. Nie widzę innego wyjścia – mówi w rozmowie z "Super Expressem" europoseł PiS Patryk Jaki.

O sprawę zapytano o jednego z przedstawicieli Konfederacji. Poseł Bartłomiej Pejo zapewnia, że jego formacja jest zainteresowana wyłącznie realizowaniem swojego programu, czyli że przy odpowiedniej ofercie ze strony PiS-u taki układ może się ziścić. – Naszym celem jest doprowadzić do sytuacji, w której nikt nie stworzy większości bez Konfederacji, a wtedy będziemy szukali takiej większości która pozwoli zrealizować nam jak najwięcej naszych postulatów. Oczywiście uważamy, że rząd Tuska należałoby jak najszybciej odsunąć od władzy, bo jest po prostu szkodliwy dla Polski – mówi Pejo "SE".

Czytaj też:

Członkowie PiS "zwrócili się z prośbą" do Kaczyńskiego. Chodzi o kongres partiiCzytaj też:

Sojusz PSL z PiS i Konfederacją? Miller: No to już po ptakach