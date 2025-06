Niemiecka służba ostrzega: Rosja chce przetestować NATO

Szef BND przekonuje, że w ramach "testowania NATO", Kreml może chcieć rozszerzyć konfrontację z Zachodem poza granice Ukrainy. Kahl mówił o tym w podcaście niemieckiej platformy medialnej Table Media.

Niemiecki wywiad zagraniczny ma dysponować przesłankami wskazującymi, że przedstawiciele władz Rosji uważają, iż zobowiązania dotyczące kolektywnej obrony zapisane w Traktacie Północnoatlantyckim w praktyce już nie obowiązują. – Jesteśmy przekonani, i mamy dane wywiadowcze, które na to wskazują, że Ukraina jest tylko krokiem w drodze Rosji na zachód – powiedział Bruno Kahl. Zastrzegł, że nie oznacza to wprost obawy przed atakiem. – To nie oznacza, że spodziewamy się, iż armie pancerne ruszą na zachód. Ale widzimy, że zobowiązanie do kolektywnej obrony NATO będzie testowane– podkreślił.

Szef BND nie powiedział dokładnie, o jakie dane chodzi. Jednocześnie mówił o tym, że władze Rosji przygotowują konfrontację na poziomie niższym od poziomu regularnego starcia zbrojnego. Wszystko po to, aby sprawdzić, czy USA wypełnią zobowiązania dotyczące pomocy sojusznikom z NATO wynikające z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. – Nie muszą wysyłać armii pancernych, by to zrobić. Wystarczy wysłać zielone ludziki do Estonii, by chronić rzekomo prześladowaną tam rosyjską mniejszość – mówił szef niemieckiego wywiadu.

"Zielone ludziki" Rosji w kraju NATO?

Kahl nawiązał w ten sposób do strategii zastosowanej przez Rosjan w 2014 roku na Krymie i w Donbasie. Rosyjscy żołnierze wkroczyli tam cywilnych ubraniach. Krem początkowo zaprzeczał, jakoby miał z nimi związek. Osoby te określano mianem "zielonych ludzików" i doprowadziły one do zajęcie tych terenów w sposób fizyczny.

Szef BND przekazał, że z jego rozmów z partnerami z USA wynika, iż traktują oni zagrożenie ze strony Rosji poważnie. – Podchodzą do tego tak poważnie, jak my, dzięki Bogu – podsumował.

