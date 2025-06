"Będziemy zagrożeni". Rutte ostrzega przed Rosją

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ostrzega, że Federacja Rosyjska produkuje więcej amunicji niż wszystkie kraje NATO, a w dodatku wielokrotnie szybciej.

– Jeśli chodzi o amunicję, Rosja produkuje jej w ciągu trzech miesięcy tyle, ile całe NATO produkuje w ciągu roku – powiedział Rutte podczas swojego przemówienia w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Londynie.

Szef NATO dodał, że rosyjska machina wojenna nie zwalnia, ale nabiera rozpędu. Rosja również aktywnie odbudowuje swój potencjał militarny, a Chiny, Iran i Korea Północna jej w tym pomagają. Ponadto Moskwa wykorzystuje chińską technologię do modernizacji swojej armii.

– W tym roku rosyjski przemysł zbrojeniowy ma wyprodukować 1500 czołgów, 3000 pojazdów opancerzonych i 200 pocisków Iskander – podkreślił Sekretarz Generalny NATO.

Polityk powiedział również, że warto pamiętać, że Federacja Rosyjska może być gotowa do użycia agresji przeciwko NATO w ciągu najbliższych pięciu lat. Jego zdaniem "Putin przygotowuje się do konfrontacji, a nie do pokoju”.

NATO i Rosja

Wśród ekspertów z państw Zachodu coraz częściej mówi się o możliwości konfliktu Rosji z NATO. Prezes Biura Zamówień Bundeswehry, Annette Lönigk-Emden, stwierdziła, że Europa ma trzy lata na przezbrojenie, a po tym okresie możliwa jest wojna z Rosją. Według niej, niemieckiej armii zostało jeszcze mniej czasu na modernizację.

– Do 2028 r. należy zakupić wszystko, co jest niezbędne do pełnej gotowości obronnej – żołnierze nadal muszą szkolić się na nowym sprzęcie. Duch chęci zrobienia tego już istnieje w naszym departamencie. Uczymy naszych pracowników, że powinni podejmować wiele decyzji samodzielnie, jeśli to możliwe, aby zaoszczędzić czas – podkreśliła.

W trakcie przemówienia w Londynie Rutte wyjaśnił również, dlaczego kraje NATO muszą zwiększyć wydatki na obronę. Zacytował niemieckiego szefa obrony, który podkreślił, że do 2029 r. Rosjanie mogą być w stanie zorganizować udany atak na NATO.

– Jeśli nie zaczniemy działać teraz, to jeszcze w ciągu najbliższych trzech lat wszystko będzie dobrze. My jednak musimy zacząć działać już teraz, bo w przeciwnym razie za 4-5 lat będziemy zagrożeni – ostrzegł Sekretarz Generalny NATO.

