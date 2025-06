Lewandowski poza kadrą. Socjolog: Zabrano mu prawo do bycia zmęczonym

Nie milkną echa potężnych turbulencji, które od kilku dni dotykają reprezentację Polski w piłce nożnej. Sprawa dotyczy oczywiście niespodziewanej rezygnacji Roberta Lewandowskiego w drużynie biało-czerwonych. Sprawę nieustannie komentują przedstawiciele świata sportu, mediów a nawet politycy. Tymczasem zupełnie inne spojrzenie na tę kwestię i towarzyszące jej prawdopodobne przyczyny, przedstawił prof. Tomasz Sobierajski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Sobierajski: Lewandowskiemu odebrano człowieczeństwo

W rozmowie z Wirtualną Polską badacz, nie gryząc się w język, ocenił, że byłemu kapitanowi naszej drużyny narodowej odebrano ludzkie prawo do słabości oraz do bycia zmęczonym. – A przecież to naturalne, że każdy człowiek, nawet ten o stalowej psychice, może mieć gorszy moment – mówił prof. Sobierajski.

– Gdybyśmy sięgnęli bardzo głęboko, to odebrali mu człowieczeństwo. Bo on jako człowiek ma momenty gorsze i lepsze, ale nie ulega wątpliwości, że w trakcie swojej kariery zawsze był przygotowany fizycznie na najwyższym poziomie. I mówienie teraz, że dopiero jakaś poważna kontuzja mogłaby być usprawiedliwieniem jego nieobecności, to absurd – dodał, odnosząc się do sytuacji, kiedy to Lewandowski miał poinformować kilka dni temu Michała Probierza o tym, że nie weźmie udziału w zgrupowaniu z powodu zmęczenia sezonem.

Ekspert podkreśla: To, co zrobił Lewandowski, jest aktem odwagi i dojrzałości

– Pokazał, że trzeba czasem odpuścić. Dał przykład nie tylko innym sportowcom, ale też dzieciom i młodzieży. Jego decyzja to wyraz ogromnej siły – podkreślał w rozmowie ekspert zaznaczając, że zdrowie psychiczne i fizyczne to naczynia połączone i gdy zawodzi jedno, cierpi też drugie.

Sobierajski nie krył również rozczarowania reakcjami niektórych komentatorów i ekspertów. – Wiele wypowiedzi ekspertów sportowych było porażająco infantylnych. Można było odnieść wrażenie, że ci ludzie w ogóle nie znają się na sporcie, nie wiedzą, jak działa psychika sportowca, szczególnie takiego, na którego barkach spoczywają od kilkunastu lat oczekiwania milionów ludzi. Badacz jednoznacznie stwierdził, że niektórzy powinni się głęboko zastanowić nad tym, co powiedzieli, a być może również przeprosić Lewandowskiego.

Pozytywne efekty?

Według profesora, postawa Lewandowskiego może mieć pozytywny wpływ na społeczną świadomość, szczególnie wśród mężczyzn. Badacz przywołał dane, według których w Polsce aż 80 proc. samobójstw popełniają mężczyźni.

– Mogę sobie wyobrazić faceta, który słyszy komentatora sportowego mówiącego "na co ty możesz narzekać?" i myśli sobie, że nie może nikomu powiedzieć o tym, że sobie nie radzi, czuje się fatalnie, bo będzie się bał, że zostanie wyśmiany tak jak pan Lewandowski. Tym bardziej doceniam to, że ten fantastyczny piłkarz stanął i powiedział: "stop! – powiedział Sobierajski. Według badacza Lewandowski wysłał do wielu osób ważny sygnał, który być może pozwoli społeczeństwu spojrzeć inaczej na kwestie związane z dobrostanem psychicznym, zwłaszcza mężczyzn.

Czytaj też:

Znana piosenkarka wmieszana w aferę z Lewandowskim. Zabrała głosCzytaj też:

Lewandowski rezygnuje z gry w kadrze. Głos z Pałacu Prezydenckiego