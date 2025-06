Lewandowski rezygnuje z gry w kadrze. Głos z Pałacu Prezydenckiego

"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski" – przekazał w niedzielę za pośrednictwem platformy X Robert Lewandowski.

"Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" – dodał.

Wpis piłkarza był reakcją na wcześniejszy komunikat PZPN. Poinformowano w nim o decyzji selekcjonera Michała Probierza, w wyniku której Lewandowski przestaje być kapitanem kadry. Przekazano ponadto, że opaskę kapitana przejmie Piotr Zieliński.

Mastalerek o Lewandowskim: Mężczyźni nie powinni się obrażać

Do sprawy rezygnacji Roberta Lewandowskiego z dalszej gry w reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza odniósł się prezydencki minister, Marcin Mastalerek.

– Mężczyźni nie powinni się obrażać, bo jak się obrażają, to są chłopcami i nikt ich nie lubi – powiedział szef Gabinetu Prezydenta RP na antenie RMF FM.

– Pamiętam, jak Adam Nawałka odbierał opaskę kapitana Kubie Błaszczykowskiemu przed Euro 2016 i nigdzie Kuba Błaszczykowski nie odszedł, tylko zagrał wspaniałe Euro 2016 – przypomniał Mastalerek.

Prezydencki minister podkreślił jednocześnie, że w tej sytuacji jest "team Kuba Błaszczykowski". – Uważam, że tak się powinien każdy reprezentant zachować. Mam nadzieję, że jeszcze Robert Lewandowski to przemyśli, że wczoraj to były emocje – zaznaczył.

Możdżonek krytykuje "Lewego"

Do decyzji Roberta Lewandowskiego krytycznie odniósł się również były mistrz świata w siatkówce, Marcin Możdżonek.

"Sorry, to nie jest poważne podejście do gry z orzełkiem na piersi. Wręcz przeciwnie... Reprezentacja Polski to coś wyjątkowego. To wielki honor móc być jej częścią, poświęcać się i walczyć dla niej. To jest też wyzwanie i próba charakteru dla zawodników. Tak, nie zawsze jest przyjemnie. Ciągła krytyka, presja wyniku, permanentny stres. Ból, krew, pot i łzy. Nie wszyscy się na to godzą, ale proszę mi wierzyć, warto!" – napisał były sportowiec na platformie X.

Polityk partii Nowa Nadzieja przyznał, że sam jako reprezentant kraju również miewał problemy z trenerem kadry, jednak nigdy nawet przez myśl mu nie przeszło, aby zrezygnować.

