Stankiewicz zakpił z Czarnka. Polityk odpowiada

Według nieoficjalnych informacji Karol Nawrocki kompletuje swoją kancelarię z pomocą Prawa i Sprawiedliwości. "Partii zależy, żeby mieć w Pałacu Prezydenckim swoich ludzi – będą nie tylko prezydenckimi urzędnikami, ale też łącznikami z Nowogrodzką" – czytamy w "Newsweeku".

Nieoficjalnie: Czarnek szefem Kancelarii Prezydenta RP

To właśnie ludzie związani z ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego mają objąć dwa najważniejsze stanowiska w Pałacu. Szefem gabinetu prezydenta Nawrockiego będzie Paweł Szefernaker, polityk PiS i szef jego sztabu w kampanii wyborczej. Potwierdził to sam Nawrocki w wywiadzie dla Telewizji Republika.

"Z kolei szefem Kancelarii Prezydenta ma być Przemysław Czarnek, był szef MEN i jeden z potencjalnych kandydatów na prezydenta, gdy Jarosław Kaczyński szukał nominata" – pisze "Newsweek".

"Wiceszefem Kancelarii może być Karol Rabenda, sztabowiec PiS – tak jak Czarnek i Szefernaker – który od wielu lat bardzo dobrze się zna z Karolem Nawrockim" – podkreśla gazeta.

Stankiewicz o nowych obowiązkach Czarnka. Polityk odpowiada

Dziennikarz portalu Onet.pl Andrzej Stankiewicz odniósł się do ewentualnej nominacji dla Czarnka w programie "Stan Wyjątkowy" (Onet).

— Przemysław Czarnek przestanie być posłem, przestanie być nadzieją konserwatywnej prawicy, zostanie szefem kancelarii prezydenta i będzie zamawiał papier toaletowy do ośrodków wypoczynkowych Karola Nawrockiego – powiedział publicysta.

Na jego słowa zareagował w mediach społecznościowych sam zainteresowany.

"Ale odlot “red”. Stankiewicza. Widać ten hejt, nienawiść i ogromny zawód wynikiem wyborów zlasowały resztki tego, co kiedyś wyglądało nieźle – albo tylko się tak zdawało. Po ludzku to mi Pana nawet szkoda. Zainwestował Pan całe resztki swego autorytetu dziennikarskiego w kampanię Trzaskowskiego, a tu taka przykra niespodzianka" – napisał Przemysław Czarnek na portalu X.

Polityk odpowiedział dziennikarzowi w trzech punktach.

"Dla jasności:

1.Nie jestem Szefem Kancelarii Prezydenta RP i ostatecznie, kto nim będzie, okaże się po 6 sierpnia – bo dopiero wtedy Prezydent Karol Nawrocki obejmie urząd.

2.Szef Kancelarii Prezydenta, minister konstytucyjny – tak jak każdy inny minister – nie kupuje papieru toaletowego. Robi to Dyrektor Generalny i podlegli mu urzędnicy. No ale skąd Pan może to wiedzieć… I w ogóle – jakie to ma dla Pana znaczenie? Byle gadać – to nic, że bez sensu.

3.Zapewniam Pana, że bez względu na to, kto zostanie Szefem Kancelarii Prezydenta RP, poproszę go, aby polecił Dyrektorowi Generalnemu, by ten kupił jedną paczkę papieru toaletowego więcej. Za swoje ją odkupię i osobiście Panu sprezentuję – żeby Pan z żalu i zazdrości się nie rozleciał" – czytamy we wpisie posła PiS” – czytamy we wpisie Czarnka.

"Zatem, “redaktorze”… umówieni?" – dodał polityk.

