Kiedy poznamy współpracowników Nawrockiego? Padł termin

Jak podaje portal Interia.pl, od niedzieli trwają spotkania, które prowadzą Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki i Paweł Szefernaker. Właśnie w tym gronie mają zapaść kluczowe decyzje ws. obsady stanowisk w przyszłej Kancelarii Prezydenta RP.

– Prezes wie, że Karol musi dostać mocne polityczne wsparcie, ale z drugiej strony ma świadomość, że nie może pozbyć się wszystkich najlepszych zawodników, bo na horyzoncie są kolejne wybory do wygrania. A ten sztab i ci ludzie naprawdę dobrze się sprawdzili – mówi serwisowi informator z Prawa i Sprawiedliwości.

Lista Nawrockiego. Padły konkretne nazwiska

Według ustaleń portalu, Nawrocki stworzył listę około dziesięciu osób, które widziałby w swoim gabinecie. Na temat tych nazwisk podjął już rozmowy z prezesem PiS.

Zgodnie z tymi doniesieniami, na liście znaleźli się głównie politycy pracujący w jego sztabie wyborczym. Obok Pawła Szefernakera są to m.in.: Przemysław Czarnek, Marcin Horała, Andrzej Śliwka, Mateusz Kurzajewski i Dawid Dziama.

Nie jest to jednak ostateczny zestaw nazwisk, bo – jak podkreślają informatorzy Interii – rozmowy cały czas trwają.

Szefernaker: Kolejne decyzje w przyszłym tygodniu

Do składu Kancelarii Prezydenta RP odniósł się szef kampanii Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker w rozmowie z Telewizją Trwam.

– Tuż po kampanii ruszyła lawina nazwisk, w związku z tym dobrze jest przeciąć te informacje, jeżeli się pojawiają, bo jest wiele nieprawdziwych informacji, więc myślę, że to kwestia najbliższych dni, kiedy pan prezydent Nawrocki będzie spotykał się, rozmawiał z osobami, z którymi będzie chciał współpracować – powiedział przyszły szef Gabinetu Prezydenta RP.

– Myślę, że kolejne decyzje będą w przyszłym tygodniu przedstawione – dodał.

Jak będzie wyglądała współpraca Nawrockiego z rządem?

Poseł PiS został również zapytany o przyszłą współpracę głowy państwa z rządem.

– Myślę, że przy dobrych projektach dla Polski ta współpraca wydaje się potrzebna, możliwa – przyznał Paweł Szefernaker.

Parlamentarzysta podkreślił, że przyszły prezydent nie będzie wetował wszystkich ustaw "dla zasady", ale "będzie współpraca, która powinna być dobra dla Polski". Szefernaker zastrzegł jednocześnie, że "musi być wola z dwóch stron".

– Ciężko czegokolwiek się spodziewać od premiera Donalda Tuska, szczególnie po tym ostatnim tygodniu kampanii. Ja uważam, że najważniejsze jest to, żeby zabrał się do roboty, pracował, a jeżeli nie będzie tego robił, to będzie miał duże problemy we współpracy z prezydentem, a to może się skończyć po prostu tym, że ten rząd będzie musiał zostać zmieniony – powiedział Szefernaker, odnosząc się do "planu awaryjnego" Donalda Tuska.

Jak zaznaczył, "dla dobra tego rządu, ten rząd powinien zabrać się do roboty".

