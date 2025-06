To z nimi chce pracować Nawrocki. Jedno nazwisko zaskakuje

Jak podaje portal Interia.pl, od niedzieli trwają spotkania, które prowadzą Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki i Paweł Szefernaker. Właśnie w tym gronie maja zapaść kluczowe decyzje ws. obsady stanowisk w przyszłej Kancelarii Prezydenta RP.

– Prezes wie, że Karol musi dostać mocne polityczne wsparcie, ale z drugiej strony ma świadomość, że nie może pozbyć się wszystkich najlepszych zawodników, bo na horyzoncie są kolejne wybory do wygrania. A ten sztab i ci ludzie naprawdę dobrze się sprawdzili – mówi serwisowi informator z Prawa i Sprawiedliwości.

Lista osób przedstawiona Kaczyńskiemu

Według ustaleń portalu, Nawrocki stworzył listę około dziesięciu osób, które widziałby w swoim gabinecie. Na temat tych nazwisk podjął już rozmowy z prezesem PiS.

Zgodnie z tymi doniesieniami, na liście znaleźli się głównie politycy pracujący w jego sztabie wyborczym. Obok Pawła Szefernakera są to m.in.: Przemysław Czarnek, Marcin Horała, Andrzej Śliwka, Mateusz Kurzajewski i Dawid Dziama.

Nie jest to jednak ostateczny zestaw nazwisk, bo – jak podkreślają informatorzy Interii – rozmowy cały czas trwają.

Prezydent elekt w swojej kancelarii widziałby również najbliższych współpracowników z Instytutu Pamięci Narodowej. Oni również udzielali się w sztabie wyborczym podczas kampanii prezydenckiej.

Czarnek zyskał uznanie w oczach Nawrockiego

Wśród wymienionych osób najbardziej może zaskakiwać nazwisko Przemysława Czarnka. Sztabowcy podkreślają jednak, że Karol Nawrocki bardzo ceni byłego ministra edukacji i nauki, również za jego pracę podczas kampanii wyborczej.

– On chce mieć obok siebie politycznych fighterów, co już trochę pokazuje, jak on sam widzi swoją prezydenturę – tak o doborze współpracowników mówi informator serwisu.

Jego słowa mają wskazywać na styl prezydentury, jaki będzie preferował Nawrocki.

