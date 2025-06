Duda ujawnił kulisy spotkania z Nawrockim. "Poszliśmy do kaplicy"

Andrzej Duda spotkał się we wtorek wieczorem w Pałacu Prezydenckim z Karolem Nawrockim. – Powiedziałem panu Nawrockiemu, że nie będę mu absolutnie niczego narzucał. Każdy prezydent powinien dobrać swoją ekipę sam. Powiedziałem, że gdyby chciał skorzystać z osób, które ze mną współpracowały, to nie mam nic przeciwko – mówił prezydent w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim i Łukaszem Jankowskim na antenie Radia Wnet.

– Ministrowie reprezentują prezydenta. Jeżeli minister idzie do mediów, powinien mówić to, co powiedziałby prezydent. To fundamentalna kwestia. Reprezentowanie prezydenta musi być rzeczywiście rzetelne – podkreślił.

Spotkanie Dudy z Nawrockim. "Modliliśmy się"

Na zakończenie wywiadu Andrzej Duda poproszony został o życzenia dla prezydenta elekta. – Życzenia Karol Nawrocki usłyszał ode mnie kilkukrotnie. Najpierw to było życzenie zwycięstwa, z uściskami, żeby się trzymał, bo będzie bardzo ciężko. I wczoraj powiedział mi, że rzeczywiście tak było – stwierdził. – Karol Nawrocki ma siłę. I wyborcy mogą być z niego na pewno dumni – zaznaczył.

Duda zdradził również, że na koniec spotkania z Nawrockim wspólnie modlili się w prezydenckiej kaplicy. – Myśmy wczoraj z prezydentem elektem na zakończenie jego wizyty w Pałacu poszli we dwóch do kaplicy prezydenckiej. Klęknęliśmy razem i modliliśmy się. Każdy w ciszy. Nie wiem, jakie były słowa modlitwy Karola Nawrockiego, ale mogę powiedzieć, jakie były moje. To była modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie dla niego, ile razy znajdzie się przed koniecznością podjęcia trudnej decyzji – powiedział urzędujący prezydent.

Przypomnijmy, że w drugiej turze wyborów prezydenckich wspierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki otrzymał 50,89 proc. głosów. Jego rywal – Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej – dostał 49,11 proc. głosów.

