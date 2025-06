Ciecióra: Wszyscy widzieli, że Tusk jest nagi

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia wczorajsze wystąpienie premiera Donalda Tuska?

Krzysztof Ciecióra: To było chyba najgorsze exposé w jego historii. Jak na Tuska, było to bardzo słabe wystąpienie, nieprzemyślane. Bez żadnej puenty, bez żadnego przekazu, ani dla swoich posłów, ani dla wyborców. Myślę, że chciał improwizować w jakiś błyskotliwy sposób, ale trochę wybiła go z rytmu nieobecność posłów PiS, których chciał po prostu zaczepiać z mównicy. Wydaje mi się, że to było dla niego niespodziewane.

Czyli to był celowy plan klubu PiS, żeby nie być na sali właśnie po to, żeby osłabić Donalda Tuska?

Myślę, że tak. Oczywiście, usłyszeliśmy to wystąpienie. On ciągle mówił tylko o PiS, o Kaczyńskim, o Morawieckim. Chciał tak naprawdę wywołać jakieś emocje na sali. A kiedy nikt się nie dał sprowokować, wszyscy zobaczyliśmy, jak bardzo Tusk jest nagi, jak bardzo ten król jest nagi.

Czy obstawia pan, że cokolwiek z tego, co Donald Tusk obiecywał, zostanie zrealizowane?

Oczywiście, że nie. Myślę, że nawet sami posłowie koalicji wiedzą, że to jest jedna wielka ściema na przetrwanie. Nie było widać entuzjazmu ani wśród posłów, ani wśród ministrów – raczej zwątpienie, wątpliwości, brak wiary. To było widoczne. Oni nie wierzą, ja tym bardziej nie wierzę, że Donald Tusk weźmie się do tej roboty. Zresztą, po tym exposé natychmiast opuścił Sejm, nie było go na sali. Wrócił po kilku godzinach, żeby odpowiadać na pytania, ale praktycznie nie odpowiedział na żadne. Dobrze to powiedział Robert Mazurek, że to jest jak kogut, któremu obcięto już łeb, ale on jeszcze o tym nie wie i biega po podwórku. Myślę, że właśnie w takim momencie jesteśmy, jeśli chodzi o Donalda Tuska w polskiej polityce.

