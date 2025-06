Exposé Tuska pełne nieścisłości i przeinaczeń. Oto, gdzie premier mijał się z prawdą

Sejm przeprowadzi w środę głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Premier następnie wygłosił exposé. – Niektórzy mówią: "za mało się chwalicie". Tak, tak, zaraz się pochwalę, nie lękajcie się. W naszym myśleniu o polityce propaganda nie może być ważniejsza od prawdy, kłamstwo nie może w polityce być narzędziem skuteczniejszym od prawdy – mówił.

Tusk stwierdził, że gdyby jego rząd "chociaż w połowie tak dobrze" opowiadał o tym, ile zrobił, to wygrywałby kolejne wybory. – Gdyby PiS chociaż w jednej trzeciej robił tyle, ile opowiadał, to Polska byłaby krajem mlekiem i miodem płynącym, potęgą światową i europejską – kpił.

W trakcie wystąpienia padło wiele daleko posuniętych tez, oskarżeń i przechwałek. Serwisy fact-checkingowe nie zostawiają suchej nitki na premierze.

Przekłamane liczby i "brutalne wywłaszczenia"

Premier stwierdził w trakcie wystąpienia, że wydatki na armię wzrosły o 67 proc. rok do roku. Portal Konkret24 wskazuje jednak, że oficjalne dane nie potwierdzają tej tezy – realnie wzrost wynosił ok. 26 proc. (przy wydatkach na poziomie 140 mld zł), ewentualnie 37,6 proc., jeżeli wziąć pod uwagę plany budżetowe. NIK jednak nie opublikował analizy wykonania budżetu państwa za 2024 rok, dlatego ciężko operować konkretnymi kwotami. Niewątpliwie nie jest to jednak 67 proc.

Donald Tusk mówił również o "przymusowych i brutalnych wywłaszczeniach" związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Portal Demagog wskazuje jednak, że transakcje były dobrowolne, nie przymusowe.

Tusk przypisuje sobie program PiS

W trakcie expose Tusk przypisał swemu rządowi program 800 plus. Premier podkreślił, że obecnie świadczenia rodzinne wynoszą 62 mld zł – w porównaniu z 16 mld z czasów PiS. Należy jednak zwrócić uwagę, że porównanie pomija fakt, że pierwotna ustawa była zatwierdzona jeszcze przez PiS.

Portal Konkret24 stwierdza, że premier manipulował, gdyż pierwszy raz, gdy porównał wypłaty w pierwszym roku funkcjonowania świadczenia 500 plus z wypłatami zwaloryzowanego świadczenia w 2024 roku.

Przypomnijmy, że program Rodzin 500 plus początkowo wynosił 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a od 1 lipca 2019 roku rząd rozszerzył program także na pierwsze dziecko. Porównanie kwot z 2016 i 2024 roku to zatem manipulacja. To rząd Morawieckiego jeszcze w 2023 przygotował ustawę, którą przegłosował Sejm i podpisał prezydent Duda.

Manipulacja ws. inflacji

W swym wystąpieniu Tusk stwierdził, że inflacja spadła z 18,4 proc. do 4,1 proc., oceniając spadek na 14,3 punktu. Realny spadek wyniósł jednak 2,1 pkt – z 6,2 proc. do 4,1 proc. – a nie z poziomu inflacji z czasów PiS.

Tusk zapomniał bowiem dodać, że inflacja zaczęła gwałtownie spadać jeszcze przed objęciem władzy przez jego rząd. W kwietniu 2023 roku inflacja wyniosła 14,7 proc.; w sierpniu – 10,1 proc, a w grudniu – gdy PiS stracił władzę – już tylko 6,2 proc.

