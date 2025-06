"Konstytucyjnie możliwe". Wawrykiewicz: Hołownia w roli prezydenta

– Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem. I dopóty dopóki nie zostanie stwierdzona ważność wyborów, nie powinno być zwoływane Zgromadzenie Narodowe, ale to jest moje stanowisko jako adwokata, jako obrońcy praworządności przez długie lata, obecnie europosła KO – powiedział w TVP Info Warykiewicz, jeden z inicjatorów akcji "Wolne Sądy", która krytykowała przeprowadzaną przez rząd PiS reformę sądownictwa.

– To by oznaczało, że pełniącym obowiązki prezydenta jest Szymon Hołownia. 6 sierpnia następuje opróżnienie stanowiska, kończy się kadencja Andrzeja Dudy. Przestaje pełnić funkcję prezydenta i nie ma tak, że będzie dłużej dzień, dwa, trzy. Od tego momentu, jeżeli nie będzie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, pełniącym obowiązki jest marszałek Sejmu, w tym przypadku Szymon Hołownia – zauważył dziennikarz.

Polityk odparł, że "konstytucyjnie taki scenariusz jest możliwy". – Ale ja bym nie wybiegał, to jest jeszcze bardzo daleko w sensie politycznym i prawnym – przekonywał.

Wawrykiewicz złoży protest wyborczy

Odnosząc się do decyzji sztabu kandydata KO, Michał Wawrykiewicz poinformował, że on również w poniedziałek złoży w Sądzie Najwyższym protest wyborczy. Przypomniał, że 16 czerwca to ostatni termin, w którym jest to możliwe oraz że można to zrobić również za pośrednictwem poczty.

– Zarówno sam kandydat Rafał Trzaskowski, jak i liderzy KO są ludźmi, którzy szanują demokrację. Dlatego jeśli zostało ogłoszone przez PKW, organ do tego uprawniony, że wybory wygrał Karol Nawrocki, to trzeba było to uszanować. Natomiast czym innym jest analiza, która trwała przez ostatnich kilka dni, która skłania do takich wniosków, że z dużym prawdopodobieństwem, wręcz graniczącym z pewnością, mieliśmy do czynienia z wielką liczbą nieprawidłowości – powiedział gość TVP Info.

Czytaj też:

Systemowe fałszowanie wyborów? Sienkiewicz: Tak podejrzewamCzytaj też:

Dylematy ministra Bodnara