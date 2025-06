"Intensywny sparing polityczny". Hołownia zabrał głos po RBN

W środę odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Do udziału prezydent Andrzej Duda zaprosił prezydenta-elekta Karola Nawrockiego. Podkreślił, że dzięki temu przyszły przywódca szybciej wdroży się w obowiązki. Podczas posiedzenia omawiano m.in. szczyt NATO, a także kwestie zwiększenia wydatków na obronność.

Szymon Hołownia powiedział dziennikarzom, że podczas posiedzenia "oczywiście doszło do intensywnego sporu czy sparingu politycznego pomiędzy niektórymi politykami". Jak dodał, znaczna część, w której brał udział, a więc ta poświęcona tematom bezpieczeństwa oraz szczytowi NATO, była "pełna informacji" ze strony premiera Donalda Tuska, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

– To było naprawdę ważne, żebyśmy usłyszeli, co usłyszeliśmy – powiedział lider Polski 2050. Ma nadzieję, że posiedzenie okaże się "glebą, na której może wyrosnąć to, że nadal w sprawach bezpieczeństwa i kluczowych dla państwa" politycy mówią jednym głosem.

Pytany o obecność na RBN prezydenta-elekta Karola Nawrockiego marszałek odparł, że Nawrocki "nie zabierał aktywnie głosu" w trakcie posiedzenia, a słuchał i zapoznawał się z formatem Rady. Hołownia zwrócił uwagę, że jako nowy marszałek Sejmu tak samo postępował podczas swojego pierwszego posiedzenia RBN.

– Mam nadzieję, że po tym pierwszym uczestnictwie uzna (Nawrocki), że ten format jest ważny, że jest potrzebny, że jest nam wszystkim potrzebny i że powinien odbywać regularnie – powiedział Szymon Hołownia.

Posiedzenie RBN. Prezydent Duda: Merytoryczne, dobre spotkanie

– Było to merytoryczne, bardzo dobre spotkanie. W sprawach ważnych rozmawiamy poważnie i z rozwagą, bez jałowego sporu. Po raz pierwszy zaprosiłem pana prezydenta elekta Karola Nawrockiego – co jest pewnym precedensem, ale wyraziliśmy opinię, że mamy nadzieję, że zapiszę się to jako tradycja na przyszłość. Uczestniczył w posiedzeniu RBN w charakterze gościa. Zrobiłem to po to, by pomóc nowemu prezydentowi, który za 6 tygodni przejmie urząd ode mnie, wdrożyć się – powiedział Andrzej Duda po zakończonym posiedzeniu RBN.

Prezydent przypomniał, że w środę odbędzie się główna część formalnych obrad szczytu NATO. – Agenda jest już znana i podczas posiedzenia RBN omówiliśmy najważniejsze kwestie – m.in. podniesienie wydatków na obronność – poinformował prezydent. Doda, że na szczycie NATO będzie reprezentował Polskę razem z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim. – Każdy z nas ma swoje zadania – podkreślił. – Dzisiaj na scenie politycznej stanowisko w kontekście Ukrainy jest jasne – popieramy jej członkostwo w NATO. To jest w interesie Polski, aby Ukraina dążyła do Zachodu – wskazał Duda.

Czytaj też:

Nawrocki po RBN. Wspomniał o Zielonym Ładzie i węglu