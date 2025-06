Test "Do Rzeczy": Router Fritz!box 6860 5g

Solidnie wykonane urządzenie jest stosunkowo niewielkie i utrzymane w typowej dla producenta biało-czerwonej stylistyce. To, co wyróżnia ten model, to odporność na warunki atmosferyczne spełniająca normę IP54, co gwarantuje odporność na kurz oraz deszcz (podobną normę spełniają np. napędy do bram). W zestawie znajdują się też dwa uchwyty – routera można więc używać zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.