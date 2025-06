Męczące bzdury na temat Iranu – pełno tego. No np. Polsat: „Ostrzelano rafinerię koło Teheranu – to wpłynie na wzrost cen ropy. W Polsce cena benzyny może wzrosnąć powyżej 7 zł za litr”.

Iran ma nałożone sankcje na sprzedaż ropy, więc rozwalenie im jednej rafinerii nie ma znaczenia dla cen światowych. Ponadto odkąd Trump objął władzę, wydobycie w USA rośnie w tempie ekspresowym, a to powoduje spadek cen na świecie. Nawet gdyby rozwalono wszystkie rafinerie w Iranie i cały tamtejszy przemysł wydobywczy, to i tak nie ma to znaczenia dla cen światowych, a na dodatek wszyscy inni producenci paliw się ucieszą. Wszyscy razem, pomimo że są tak różni, a nawet pokłóceni. Ucieszy się Rosja, ucieszą wszystkie Emiraty i Arabie, ucieszy się Wenezuela, a razem z nimi Stany Zjednoczone – wszystkim im opłaca się, gdy instalacje w Iranie zostają rozwalone. Nieważne, co mówią głośno, ważne, co mówi kalkulator na ich biurku.