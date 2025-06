Republikanie chcą ostrzejszej polityki wobec "miast sanktuariów". "Nie będziemy tego dłużej tolerować"

"Miasta sanktuaria" to potoczne określenie miast, których władze przez lata wpuszczały do siebie nielegalnych imigrantów, a teraz utrudniają ich deportacje. To m.in. San Francisco, Oakland, Los Angeles, Chicago czy Nowy Jork. Rządzą tam przedstawiciele Partii Demokratycznej, którzy sprzeciwiają się imigracyjnej polityce administracji prezydenta Trumpa, której elementem jest masowe odsyłanie nielegalnie przebywających w USA cudzoziemców do krajów ich pochodzenia.

USA. "Miasta sanktuaria" chronią nielegalnych imigrantów

Senatorowie Partii Republikańskiej podnoszą, że proceder utrudniania federalnym władzom imigracyjnym egzekwowanie prawa przez włodarzy "miast sanktuariów" musi zostać zakończony. Niektórzy Republikanie stoją na stanowisku, że nadszedł czas na wstrzymanie finansowania tych miast.

– Musimy powiedzieć "dość" – powiedziała senator Katie Britt z Alabamy w wypowiedzi dla Fox News. – Nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy nadal dawać federalne dolary komuś, kto nie przestrzega federalnego prawa – argumentowała, dodając, że za prezydentury Bidena miliony nielegalnych imigrantów przekraczały amerykańską granicę.

– Miasto azylu mówi: możesz popełnić przestępstwo, pozwolimy na bezprawie i nie wydamy cię władzom federalnym. To jest absolutne szaleństwo i nie będziemy tego dłużej tolerować – podkreśliła Britt.

Stracą federalne finansowanie?

W podobnym tonie wypowiedział się senator Bernie Moreno z Ohio. Jego zdaniem rząd zbyt długo przyzwala na tego rodzaju zachowanie. Moreno zaznaczył, że nikt nie może stać ponad prawem. – Jeśli więc masz burmistrza, dyrektora hrabstwa lub gubernatora, kogokolwiek chcesz powiedzieć, który nie przestrzega prawa federalnego, to jest to całkowicie niedopuszczalne. A narzędziem, które mamy tutaj, jest finansowanie federalne – oznajmił.

– Wzywałem do tego w swojej kampanii i myślę, że wszyscy Republikanie powinniśmy się tego trzymać – dodał senator.

Także senator Rick Scott z Florydy podziela pogląd, że "miasta sanktuaria" blokujące deportacje nielegalnych imigrantów nie powinny otrzymywać funduszy federalnych.

Chodzi o bezpieczeństwo Amerykanów

– Po pierwsze, jeśli jesteś miastem azylu, nie robisz tego, co słuszne dla swoich obywateli. Nie dbasz o ich bezpieczeństwo – podkreślił Scott. – Myślę, że wszyscy jesteśmy naprawdę sfrustrowani, ponieważ nie mamy działającego systemu imigracyjnego. Są ludzie, którzy chcą przyjechać do naszego kraju legalnie, pracować w naszym kraju i wrócić do domu. Na tym powinniśmy się skupić, jak to poprawić, ale upewnij się, że jeśli nie zostaniesz sprawdzony, nie powinieneś móc przyjechać do tego kraju – tłumaczył.

Senator Roger Marshall z Tennessee powiedział, że polityka azylu "w wielu aspektach doprowadziła do zamieszek w Los Angeles", a tamtejsza „nie była skłonna pomóc”, gdy agenci agenci Służby Imigracyjnej i Celnej "byli w tarapatach".

– Nie możemy tolerować lokalnych urzędników utrudniających funkcjonariuszom ICE wykonywanie ich pracy, a to właśnie dzieje się w niektórych z tych miast azylowych – powiedział Marshall. – Jeśli więc oznacza to władzę nad kasą, niech tak będzie. Ale cokolwiek zrobimy, prezydent Trump złożył przysięgę, złożyłem przysięgę, że będę chronić i bronić Konstytucji, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo – zaznaczył.

