Ludzie nie ufają bankom

Czy to nie jest aby agent PiS-owski? Stop. Poszedł mianowicie do Moniki Olejnik i zaczął opowiadać, że Wojciech Olszański, pseudonim Jaszczur, czyli Kamrat, czyli człowiek w furażerce, czyli człowiek, który potrafi wypowiedzieć zdanie bez czterech przekleństw, ale tego nie nadużywa, sfałszował wybory, wprowadzając swoich ludzi do komisji wyborczych. Stop.