Zaprzysiężenie Nawrockiego. Hołownia ogłosił ostateczną decyzję

Zaprzysiężenie odbędzie się podczas Zgromadzenia Narodowego zwołanego na godzinę 10:00 w gmachu Sejmu. Termin ten wynika z przepisów Konstytucji, które przewidują, że prezydent-elekt obejmuje urząd dokładnie w dniu zakończenia kadencji swojego poprzednika.

Hołownia: Status Izby jest słusznie kwestionowany

Przypomnijmy, że we wtorek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała wybory prezydenckie za ważne. Choć sama Izba jest przez część środowisk prawniczych uznawana za organ kontrowersyjny, Hołownia podkreślił, że nie ma wątpliwości co do tego, kogo wybrali Polacy.

– Wczoraj miało miejsce posiedzenie izby, której status jest słusznie kwestionowany. Chcę jednak powiedzieć, że to ja byłem tym jedynym politykiem, który przewidując ten kłopot, coś z tym fantem w kontekście wyborów prezydenckich próbował zrobić – mówił marszałek Sejmu. Polityk nawiązał do uchwalonej w styczniu tzw. ustawy incydentalnej zgodnie z którą ważność tych wyborów miał stwierdzić Sad Najwyższy w składzie 15 sędziów najstarszych stażem w SN. W marcu prezydent Andrzej Duda zawetował tę ustawę.

Hołownia: Polsce należy się ciągłość władzy

Marszałek Sejmu podkreślił, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy do Sejmu nie wpłynął żaden projekt ustawy, który regulowałby status Sądu Najwyższego i budzącej kontrowersje izby. Jak zaznaczył, nie otrzymał takiego dokumentu ani od ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, ani od żadnej innej instytucji, która miałaby prawo zgłaszać takie propozycje.

Hołownia podkreślił, że kieruje się "poczuciem odpowiedzialności za państwo, w poczuciu, że w niespokojnych czasach Polsce należy się ciągłość władzy, ciągłość zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi".

– Izba Kontroli Nadzwyczajnej to jedno, ale wybory prezydenckie korzystają z domniemania ich ważności. To znaczy wybory prezydenckie są ważne w momencie wydania stosownego dokumentu przez Państwową Komisję Wyborczą. One są ważne – mówił.

Czytaj też:

Hołownia uderza w "radykalną część PO": Mówią czystym PiS-emCzytaj też:

Zaskakujący lider w sondażu. Temu politykowi ufają Polacy