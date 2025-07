Hołownia uderza w "radykalną część PO": Mówią czystym PiS-em

Od kilku tygodni radykalna część KO oraz osoby zgrupowane wśród Silnych Razem domagają się ponownego przeliczenia głosów. Padają też oskarżenia o fałszerstwa wyborcze oraz o sugestie dotyczące powtórzenia głosowania.

Roman Giertych jest politykiem, który najgłośniej domaga się ponownego przeliczenia głosów. Gdy we wtorek Sąd Najwyższy rozstrzygnął w zakresie ważności wyborów prezydenckich 2025, Giertycha stwierdził w reakcji, że głosowanie zostało sfałszowane. Niektórzy, jak choćby Lech Wałęsa, sugerują natomiast, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie powinien zwoływać Zgromadzenia Narodowego, tylko przejąć obowiązki głowy państwa.

Do podobnych głosów odniósł się sam Hołownia podczas konferencji prasowej. – To bardzo poważna sprawa, granie na samym sercu polskiej demokracji. Z pewnym zdumieniem przyznaję, obserwowałem głosy tych, przede wszystkim z bardzo radykalnego skrzydła PO, którzy pokazali nam, czym dzisiaj tak naprawdę jest polaryzacja. Polaryzacja w Polsce sięgnęła szczytu, skoro najbardziej radykalna część PO mówi czystym PiS-em – stwierdził marszałek Sejmu.

– To jest dokładnie to, co słyszała sala plenarna: pani marszałek, trzeba powtórzyć, bo przegrywamy. Ja w taką logikę nigdy, póki stoję w tym miejscu, wpisywać się nie dam i przed nią przestrzegam – mówił dalej.

Hołownia apeluje do Tuska: Niech położy cokolwiek

Premier planuje w najbliższej przyszłości przeprowadzić rekonstrukcję rządu, by ratować poparcie dla partii koalicji, jednak sami politycy powątpiewają w sukces tego przedsięwzięcia.

Hołownia zwrócił się w tej sprawie do Donalda Tuska. – Mam gorący apel, niech położy Donald Tusk cokolwiek, byśmy wreszcie zobaczyli jakiś plan, pomysł, jakaś wizję, bo mówimy o tej rekonstrukcji od bardzo dawna i ona staje się takim golemem z dawnych czeskich opowieści, potworem którego nikt nie widział, ale z opowieści na opowieść rośnie i staje się coraz bardziej dominujący i przerażający – stwierdził Szymon Hołownia na konferencji prasowej.

– Chcemy zobaczyć wreszcie jakąś konstrukcję, w którą stronę idziemy. Nie chodzi o ludzi, chodzi o konstrukcję, co z tą energią, która jest dzisiaj w czterech resortach – mówił dalej

