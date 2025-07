Fatalne doniesienia dla Tuska. "Generalnie jest załamka"

Ostatnie sondaże potwierdzają, że notowania KO i całego rządu zaczęły po wyborczej porażce dramatycznie pikować. W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" partia Tuska traci 5,8 pkt proc. i spada na drugie miejsce za PiS. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski, gdzie KO notuje spadek aż o 7,4 pkt proc. Najsłabiej wypada KO w sondażu IBRIS przeprowadzonym dla Onetu, gdzie traci 7,6 pkt. proc.

Głos z rządu: Jest załamka

Premier planuje w najbliższej przyszłości przeprowadzić rekonstrukcję rządu, by ratować poparcie dla partii koalicji, jednak sami politycy powątpiewają w sukces tego przedsięwzięcia. - To nie jest 2013 rok, gdy rekonstrukcja załatwia sprawę, ludzie nie czekają na przestawianie pionków, co ich to obchodzi - zauważa jeden z posłów w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jak opisuje Michał Wróblewski, dziennikarz WP, jeden z członków rządu mówi wprost: Nastroje społeczne nie sprzyjają rządowi. – Morale po porażce w wyborach spadły, generalnie jest załamka. Wyborcy są wk.., albo nie chcą już słyszeć o polityce. Czekamy na nowy sezon, może jak Nawrocki pójdzie na zderzenie z rządem, to karta się odwróci – stwierdza.

Inny członek rządu przyznaje jednak, że tak naprawdę wszyscy czekają na informację, "kto utrzyma pracę w rządzie i co dalej robimy".

Słabnie pozycja Tuska

Wśród polityków koalicji pojawiają się też głosy, że Tusk nie tylko traci słuch społeczny, ale także autorytet elektoratu. - Nie spełnił nadziei, nie rozliczył PiS-u, nie pokazał twardej ręki – mówi Wirtualnej Polsce jeden z polityków Lewicy.

Inny z kolei dodaje, że "to nie jest tak, że to PiS przykrywa czapką Tuska, to Tusk sam się potyka". I wylicza: zła kampania, wystawienie Giertycha na pierwszy front, postawienie na przekaz dla radykałów z Silnych Razem itd. – Ma słabe zaplecze, w KO nie ma nikogo oprócz Sikorskiego, kto mógłby to jeszcze pociągnąć – dodaje.

