Zwrot akcji w PAŻP. Prezes Jaworska-Maćkowiak jednak zostaje

– Prezes Magdalena Jaworska-Maćkowiak wycofała rezygnację złożoną w Ministerstwie Infrastruktury w ostatni piątek – poinformował w czwartek rzecznik PAŻP Marcin Hadaj. Jak donosi TVN24, pismo w sprawie odejścia miało wpłynąć do resortu 27 czerwca, jednak ostatecznie nie dotarło do ministra Dariusza Klimczaka, co potwierdził w środę w mediach, ani dalej, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, co miał potwierdzić z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Gwarantuje stabilność"

Pozostanie Magdaleny Jaworskiej-Maćkowiak na stanowisku prezes PAŻP ma "gwarantować ciągłość działań operacyjnych PAŻP, realizację celów strategicznych do 2034 roku oraz utrzymywanie wysokiej gotowości na powrót ruchu trasowego do polskiej przestrzeni powietrznej po zakończeniu wojny w Ukrainie" – przekazał Hadaj.

Jak się okazuje, doszło także do zapowiedzianej przez ministra Klimczaka w środę rozmowy Jaworskiej-Maćkowiak z wiceministrem infrastruktury Maciejem Laskiem, który nadzoruje agencję. – To spotkanie było bardzo dobre. Ja jeszcze też bardzo długo rozmawiałem z panią prezes. (...) Jesteśmy po dobrych rozmowach i mamy pełne zaufanie. Gwarantujemy pełne wsparcie dla pani prezes w realizowanej przez nią misji – przekazał Lasek.

Miała zostać skrytykowana

Jak informowano w środę, decyzję Jaworskiej-Maćkowiak miało poprzedzić pismo złożone przez dwa największe związki zawodowe kontrolerów ruchu lotniczego. Prezes miała zostać w nim skrytykowana za sposób prowadzenia negocjacji dotyczących regulaminu pracy i wynagrodzeń. Związkowcy mieli zarzucić jej "porzucenie dialogu społecznego" oraz próbę wprowadzenia zmian bez konsultacji ze stroną pracowniczą.

Zdaniem komentatorów, sytuacja zaczęła przypominać kryzys z 2022 roku, gdy odejściem z PAŻP zagroziło ponad 80 proc. kontrolerów ruchu lotniczego z warszawskiego oddziału. Wówczas konflikt wywołał zmianę kierownictwa w agencji.

W styczniu 2024 r., niedługo po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska, Jaworska-Maćkowiak wróciła na fotel prezesa PAŻP po siedmiu latach przerwy. W międzyczasie była członkiem zespołu Komisji Europejskiej ds. żeglugi powietrznej, który zajmował się funkcjonowaniem służb żeglugi powietrznej w UE.

Czytaj też:

Kontrowersyjna przyszłość Lotniska Chopina. Teraz kosztowny remont, a potem?Czytaj też:

Samolotem na wakacje? Szykujmy się na wielkie opóźnienia lotów