Rutte: Bez NATO USA mają duży problem

Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego w wywiadzie dla "New York Times" podkreślił znaczenie i rolę NATO. Według niego, to "jeden z kluczowych elementów układanki decydującej o bezpieczeństwie Ameryki, wobec coraz większego zagrożenia jakie stwarzają Chiny i Rosja". Rutte zaznaczył, że Sojusz jest ważny także dla potęgi militarnej, jaką są USA. "USA potrzebują bezpiecznej Europy, ponieważ Rosja tu jest, a Rosja odradza się w niewiarygodnym tempie. Nie po to, by zaatakować Norwegię, ale by ostatecznie zaatakować USA. Jeśli Arktyka, jeśli Ocean Atlantycki, jeśli Europa nie są bezpieczne, USA mają duży problem" – podkreśla sekretarz generalny.

Rutte: Ławrow od zawsze rozsiewa fake newsy

Szef NATO odniósł się także do komentarza ministra spraw Zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, który uznał, że 5 proc. PKB na zbrojenia będzie oznaczało bankructwo krajów NATO i rozpad Sojuszu. "Znam Siergieja Ławrowa bardzo dobrze. Był ministrem spraw zagranicznych Rosji od narodzin Jezusa Chrystusa i nigdy nie traktowałem go poważnie. Kiedy mówisz o fake newsach, słuchaj Siergieja Ławrowa" – powiedział w wywiadzie dla "NYT".

Komentując zagrożenie atakiem Kremla, Mark Rutte zapewnił, że Sojusz jest silny i gotowy. "Mamy wszystkie plany, że jeśli Estonia zostanie zaatakowana, a Rosjanie o tym wiedzą, nasza reakcja będzie druzgocąca. Nie mogę wchodzić we wszystkie szczegóły, ponieważ Władimir Putin, jak wiem, analizuje te przekazy. Ale musimy się upewnić, że nie tylko mamy te plany, ale także ludzi i sprzęt wojskowy, aby je zrealizować. I właśnie dlatego musimy wydawać więcej. Ale nie chodzi o to, że Estończycy są pozostawieni samym sobie. To byłby pokaz siły NATO, w tym pełne wsparcie Stanów Zjednoczonych, które przyjdzie na ratunek. Putin o tym wie. Dlatego nie zaatakuje Estonii dzisiaj. Ale może to zrobić za pięć lub siedem lat, jeśli nie dokonamy wszystkich tych dodatkowych inwestycji" – tłumaczył szef NATO".

