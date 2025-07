Rosja zaatakuje NATO? Fiński wojskowy nie ma złudzeń

– Pytanie nie brzmi, czy to się stanie, ale kiedy to nastąpi. Muszę być gotowy każdego dnia – podkreśla gen. Kari Nisula, cytowany przez "Financial Times".

Dziennik wskazuje, że rosyjska gospodarka zmierza w kierunku konfliktu.

Moskwa szykuje się do ataku? Niepokojące sygnały

Jak podkreśla "Financial Times", Rosja podejmuje działania zmierzające do wzmocnienia swojej obecności w pobliżu wschodniej flanki NATO. Jako przykład gazeta wskazuje zdjęcia satelitarne wskazujące na wzmożoną aktywność w rosyjskich bazach, zlokalizowanych blisko granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mowa o lotniskach Lewaszowo, Kamianka i Ołenia.

Dziennik relacjonuje, że w Pietrozawodsku, ok. 175 km od granicy z Finlandią, zbudowano nowe obiekty magazynowe, a na terenie dawnej bazy lotniczej Siewieromorsk-1, znajdującej się ok. 120 km na wschód od Norwegii, oczyszczono tereny i położono nowy asfalt dla samolotów.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział w czerwcu, że Rosja może być gotowa do użycia siły przeciwko Sojuszowi Północnoatlantyckiemu w ciągu najbliższych lat. – Oczekuje się, że tylko w tym roku jej baza przemysłu obronnego wyprodukuje 1500 czołgów, 3000 pojazdów opancerzonych i 200 pocisków Iskander... Rosja może być gotowa do użycia siły militarnej przeciwko NATO w ciągu pięciu lat – powiedział Rutte.

Rosyjska baza przy granicy z Finlandią

Fiński nadawca publiczny Yle udostępnił w czerwcu analizę zdjęć satelitarnych, z których wynika, że Rosja buduje miasto wojskowe w pobliżu granicy z Finlandią.

W pobliżu granic Finlandii ma stacjonować nawet ok. dwóch tysięcy rosyjskich żołnierzy. Chodzi o garnizon artyleryjski w miejscowości Kandałaksza w obwodzie murmańskim, położonej na szerokości geograficznej Laponii.

Miejsce, w którym zaobserwowano trwające od pewnego czasu prace budowlane, jest zlokalizowany ok. 110 km od samej granicy z Finlandią.

Na zdjęciach satelitarnych widać wykarczowany obszar ok. 1,4 kilometrów kwadratowych lasu. Uwagę zwraca również fakt, że część istniejących do tej pory na wspomnianym terenie budynków została wyburzona. Może to wskazywać na budową specjalnego miasteczka dla stacjonujących tam rosyjskich żołnierzy i ich dowódców.

