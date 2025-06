W wywiadzie dla słowackiej stacji STVR Juraj Blanar wyraził pogląd, że konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą nie da się rozwiązać militarnie. Z tego powodu – tłumaczył – należy zapobiegać tego typu konfliktom "poprzez środki dyplomatyczne i przestrzeganie prawa narodowego".

Szef MSZ Słowacji wzywa do wznowienia dialogu z Rosją

Szef słowackiej dyplomacji zasugerował w ten sposób, że społeczność międzynarodowa będzie musiała prawdopodobnie wznowić dialog z Moskwą, aby zakończyć wojnę na Ukrainie.

– Powróćmy do szanowania prawa międzynarodowego i szukajmy sposobów komunikowania się z Federacją Rosyjską. Może nawet wybaczmy wszystko, co się stało – powiedział Blanar.

"Ukraina nigdy nie będzie wystarczająco silna, by negocjować z pozycji siły militarnej"

Propozycja szefa MSZ Słowacji nie jest zaskoczeniem z uwagi na politykę prowadzoną rzez rząd tego kraju wobec Ukrainy i Rosji. Przypomnijmy, że premier Robert Fico pojawił się w Moskwie na tegorocznych obchodach Dnia Zwycięstwa, gdzie spotkał się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. W ostatnim czasie Słowacja zablokowała 18. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji.

Wcześniej, w marcu, zapowiedział, że nie wesprze już Ukrainy ani finansowo, ani militarnie. "Republika Słowacka nie wesprze Ukrainy ani finansowo, ani militarnie, aby kontynuować wojnę. Jeśli inni to zrobią, uszanujemy to. Słowacja ma zastrzeżenia co do nierealistycznej strategii «pokoju poprzez siłę», która służy jedynie jako pretekst do kontynuowania wojny na Ukrainie. Ukraina nigdy nie będzie wystarczająco silna, aby negocjować z pozycji siły militarnej” – podkreślał wówczas szef słowackiego rządu.

