Ten kraj zablokował nowy pakiet sankcji. Miał uderzyć w rosyjską energię

W czwartek (26 czerwca) rozpoczął się szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Premier Słowacji ogłosił, że jego kraj podtrzymuje weto wobec 18. pakietu sankcji na Rosję. Robert Fico poinformował, że nie otrzymał deklaracji "wystarczających zabezpieczeń" w związku z unijnym planem całkowitego zakazu importu rosyjskiego gazu od 2028 r.

Jak przekazała korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, rozmowy będą kontynuowane na szczeblu ambasadorów.

18. pakiet sankcji UE na Rosję zablokowany

Fico opublikował w mediach społecznościowych film, w którym podkreślił, że do czasu rozwiązania przez Komisję Europejską kwestii potencjalnych strat, jakie Słowacja może ponieść w związku z propozycją dotyczącą zakazu importu rosyjskiego gazu, Bratysława nie zgodzi się na nowy pakiet sankcji wobec Rosji.

18. pakiet unijnych sankcji miał objąć gazociągi Nord Stream, kolejne banki, statki z tzw. floty cieni oraz zakaz eksportu tzw. produktów krytycznych dla rozwoju rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Kraje bałtyckie zabiegały o rozszerzenie obostrzeń na kolejne statki transportujące rosyjską ropę, nieubezpieczone i pływające pod banderami innych państw.

Jeszcze zanim rozpoczął się szczyt UE w Brukseli, Węgry zapowiedziały, że nie poprą żadnych nowych unijnych sankcji godzących w dostęp do rosyjskich surowców.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska przedstawiła w ubiegły wtorek projekt rozporządzenia ws. zakazu importu do UE rosyjskiego gazu, również LNG. Regulacja ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r. Od wprowadzonej reguły Bruksela przewiduje jednak dwa wyjątki, które mają sprawić, że definitywne wygaszenie importu rosyjskiego gazu nastąpi dwa lata później, czyli 1 stycznia 2028 r. Z zakazu mogą również zostać wyłączone umowy długoterminowe podpisane do 17 czerwca 2025 r. Obecnie LNG z Rosji trafia m.in. do Francji, Belgii, Holandii i Hiszpanii.

