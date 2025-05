W piątek w Moskwie, z okazji Dnia Zwycięstwa, odbyła się defilada wojskowa. Do stolicy Rosji przybyli zagraniczni goście – przedstawiciele państw, które sprzyjają lub współpracują z Rosją. Wśród nich premier Słowacji Robert Fico, prezydent Serbii Aleksandar Vucić, prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva oraz

grupa europarlamentarzystów.

Wcześniej doradca prezydenta Władimira Putina, Jurij Uszakow, powiedział, że udział w wydarzeniu wezmą przywódcy Abchazji, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, Burkina Faso, Chin, Konga, Kuby, Egiptu, Gwinei Równikowej, Etiopii, Gwinei Bissau, Kazachstanu, Kirgistanu, Laosu, Mongolii, Mjanmy, Palestyny, Serbii, Słowacji, Osetii Południowej, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Wenezueli, Wietnamu i Zimbabwe.

Tusk mocno o Fico

Tego samego dnia, premier Donald Tusk i prezydent Emmanuel Macron podpisali w Nancy nowy traktat o współpracy Polski i Francji. Podczas spotkania z dziennikarzami padło pytanie o uroczystości w Moskwie.

Szef polskiego rządu powiedział, że choć stara się nie komentować działań sąsiednich krajów, ale jednak to zrobił. – Obecność na paradzie wojsk takiego państwa przynosi wstyd – mówił Tusk. Polityk potępił "oklaskiwanie Putina, który mówi o tym, że będzie kontynuował oczyszczanie Ukrainy z nazizmu".

Następnie powiedział, że obecni na paradzie w Moskwie "udają, że nie widzą prawdy. Prawda w tym przypadku jest czarno-biała, tu nie ma co spekulować".

Z kolei prezydent Franci zaznaczył, że 9 maja obchodzimy również Dzień Europy i w ten dzień woli skupić się na postaciach ojców założycieli Unii Europejskiej, niż na Robercie Fico. Stwierdził jednak, że "mamy odwrócenie wartości, mamy do czynienia z rewizjonizmem historycznym". – Nazizm to totalitaryzm, który miał pewne cechy charakterystyczne, a putinizm to swego rodzaju imperializm, który utrzymuje się poprzez ekspansję terytorialną, poprzez sianie chaosu w porządku międzynarodowym – wskazał Emmanuel Macron.

