Petru spokojny o koalicję. "Mi się w to głowie nie mieści"

W środę w cyklu Onet Rano był poseł Polski 2050 Ryszard Petru. Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji wewnątrz partii Szymona Hołowni, w tym odejścia poseł Izabeli Bodnar i relacji ugrupowania z pozostałymi formacjami koalicji rządzącej. W tym kontekście polityk był pytany m.in. o spotkanie Hołownia-Kaczyński i o przyszłość rządu Donalda Tuska.

Petru zaakcentował, że Hołownia przeprosił za miejsce spotkania wieczornego (mieszkanie Adama Bielana) i zwrócił uwagę, że bardziej istotne jest, że na miejscu był też inny spin doktor i zarazem dawny kolega Bielana Michał Kamiński. – W związku z tym, że on tam był, powstało wrażenie, że to jest próba zmiany sojuszy. [...] Kamiński wielokrotnie podkreślał, że trzeba premiera Tuska na Kosiniaka-Kamysza – przypomniał Petru.

Petru: Nie ma szans na zmianę sojuszy

Dopytywany, były lider Nowoczesnej powiedział, że nie było i nie ma szansy odwrócenia sojuszy i zmiany koalicji. – W naszym klubie nie znam ani jednej osoby, która by zagłosowała za zmianą sojuszy na rzecz PiS-u. W ogóle mi się to w głowie nie mieści. W związku z tym nie ma jak tego zrobić i nikt nie jest w stanie ludzi do tego zmusić – oznajmił.

Pytany, czy w PSL-u są politycy, którzy byliby otwarci na zmianę koalicji, odpowiedział, że nie wie, choć mogą tacy być. – Ale nie ma takiej większości i nie ma na nią szans – dodał Petru.

Mucha: Nie ma alternatywy dla koalicji

Także klubowa koleżanka Petru Joanna Mucha w porannym wywiadzie wyraziła przekonanie, że mimo problemów koalicja dotrwa do końca kadencji, podkreślając, że nie ma dla niej alternatywy. Zaznaczyła, że w Polsce 2050 nie ma ani jednej osoby, która podniosłaby rękę za rządem technicznym popieranym przez PiS, zaś jej szef rozmawiał z Kaczyńskim raczej jako marszałek Sejmu. Przedmiotem głównej części rozmowy miały być relacje Polski z Ukrainą i USA.

