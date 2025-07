Poseł straszy "prorosyjskością" konkurencji. Kuriozalne uzasadnienie

W środę gościem Beaty Lubeckiej na antenie Radia Zet była poseł Polski 2050 Joanna Mucha. Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji wewnątrz partii Szymona Hołowni, w tym odejścia poseł Izabeli Bodnar i relacji ugrupowania z pozostałymi formacjami koalicji rządzącej. W tym kontekście polityk była pytania m.in. o spotkanie Hołownia-Kaczyński i o przyszłość rządu Donalda Tuska.

Mucha wyraziła przekonanie, że mimo problemów koalicja dotrwa do końca kadencji, podkreślając, że nie ma dla niej alternatywy. Zaznaczyła, że w Polsce 2050 nie ma ani jednej osoby, która podniosłaby rękę za rządem technicznym popieranym przez PiS, zaś jej szef rozmawiał z Kaczyńskim raczej jako marszałek Sejmu. Przedmiotem głównej części rozmowy miały być relacje Polski z Ukrainą i USA.

Mucha: Konfederacja prorosyjska

Parlamentarzystka straszyła też Konfederacją i Koroną, czyli partią kierowaną przez Grzegorza Brauna. Powtórzyła narrację o rzekomej prorosyjskości tych ugrupowań.

– Szymon Hołownia zwracał uwagę podczas rozmowy z zarządem Polski 2050, ale także w wypowiedziach medialnych, że my nie widzimy pewnego zagrożenia, które się zbliża i które jest w tej chwili najbardziej istotne. Największe zagrożenie to jest wzrost Konfederacji i Brauna – wyraziła swoją ocenę.

Dalej Mucha mówiła o "czerwonej gorliwości" tych ugrupowań w głoszeniu swoich haseł. – Trzeba powiedzieć w sposób jednoznaczny i ja to mówię wiele razy i w wielu okolicznościach – Konfederacja jest partią prorosyjską, nawet jeśli oni tego głośno i jasno nie mówią – oznajmiła.

Dopytywana, Mucha niespecjalnie potrafiła wytłumaczyć, co konkretnie miałoby świadczyć o prorosyjskości Konfederacji. Powiedziała natomiast, że partia "realizuje rosyjskie cele" – "rozbicie Zachodu i struktur europejskich". W jej opinii Konfederacja próbuje blokować politykę klimatyczną, bo chce, żeby "Rosja nadal pasła się na swoich paliwach kopalnych". Ponadto, zdaniem poseł, Konfederacja jest "antyukraińska". – Nawet jeśli oni nie mówią, że jesteśmy za Rosją i reprezentujemy tu jej interesy, to de facto reprezentują interesy Rosji – powiedziała polityk., dodając, że być może to jest kluczem do zrozumienia spotkania Hołowni z Kaczyńskim.

