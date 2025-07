Piotr Zgorzelski ostro do Zandberga: To jest hańba!

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski poinformował na antenie Polsat News, że Polskie Stronnictwo Ludowe uzgodniło z koalicjantami dwa kluczowe projekty, które partia chce zrealizować jeszcze w tej kadencji. Chodzi o ustawę dotyczącą wychowania patriotycznego oraz powołanie Instytutu Wincentego Witosa. Oba projekty – jak podkreśla przedstawiciel ludowców – mają dla jego ugrupowania szczególne znaczenie historyczne i tożsamościowe.

PSL chce powołać nowy instytut

– PSL uzgodnił z koalicjantami, że ma na agendzie dwa projekty, na których mu bardzo zależy. Jeden to projekt dotyczący powołania Instytutu Wincentego Witosa, który jest już procedowany w Senacie, i drugi – ustawa o wychowaniu patriotycznym. Uzgodniliśmy, że ta druga kwestia będzie przez nas prowadzona natychmiast po wakacjach, na pewno do końca roku – zapowiedział Piotr Zgorzelski w Polsat News.

Pojawienie się projektu Instytutu Witosa wywołało krytykę po stronie Lewicy. Poseł Adrian Zandberg stwierdził kilka dni temu, że to kolejna instytucja, której celem jest zapewnienie stanowisk dla partyjnych działaczy. Zgorzelski zapytany wprost, czy PSL nie tworzy nowej instytucji tylko po to, by "obsadzić swoich", odpowiedział ostro, zarzucając Zandbergowi ignorancję historyczną.

– Radziłbym panu Zandbergowi nauczyć się trochę historii, bo ma duże braki. Był lewicowy polityk – Ignacy Daszyński – który w takim rządzie jak dzisiaj z pewnością by się znalazł. Więc niech pan Zandberg nie uprawia polityki na tym, że chcemy zadbać o jednego z ojców naszej niepodległości – powiedział.

"Państwo powinno upamiętniać wszystkich ojców historii"

Wicemarszałek przypomniał, że Witos odegrał kluczową rolę w upodmiotowieniu chłopów w II Rzeczypospolitej. – To on, poprzez odezwę do chłopów czytaną z ambon kościelnych, doprowadził do tego, że chłopi masowo wstępowali do wojska. A warto przypomnieć, że 85 procent armii stanowili wówczas właśnie chłopi – dodał.

Zgorzelski zarzucił Zandbergowi, że trywializuje postać Witosa i sprowadza projekt Instytutu do politycznego rozlicznictwa. – Pan Zandberg żałuje, przy miliardowym budżecie państwa, kilku milionów złotych na Instytut Witosa? Sprowadza to do kilku stanowisk? Hańba! – ocenił ostro wicemarszałek. – Uważam, że państwo powinno być stać na upamiętnienie każdego z ojców swojej historii – podsumował.

