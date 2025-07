PSL chce powołać nową instytucję. Będzie kosztować miliony

Z założenia, jak wynika z opisu inicjatywy ludowców, nowy urząd miałby być niezależnym organem chroniącym interesy rolników oraz wspierającym ich w kontaktach z urzędami, firmami czy w sytuacjach kryzysowych.

W walce o prawa rolników

Zdaniem posłów PSL, rolnicy coraz częściej zmagają się z rosnącą biurokracją oraz ograniczonym wsparciem ze strony państwa. Projekt ustawy ma na celu zmianę tej sytuacji, dając rolnikom realne narzędzie obrony swoich praw. Rzecznik Praw Rolników będzie mógł m.in. składać skargi nadzwyczajne, opiniować projekty ustaw oraz interweniować w sporach z instytucjami.

– To bardzo ważne, by głos tych, którzy każdego dnia ciężko pracują, był bardziej słyszalny – mówi poseł Mirosław Maliszewski, współautor projektu. – Obecnie rolnicy w wielu sytuacjach są stroną słabszą. Chcemy to zmienić i dać im skuteczne narzędzie do walki o swoje prawa – dodaje.

To będzie sporo kosztować

Z założenia, instytucja nowego rzecznika miałaby być wzorowana na funkcjonującym Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, który posiada realne kompetencje i uprawnienia do działania, a nie tylko rolę opiniodawczą.

Koszt funkcjonowania Rzecznika Praw Rolników oszacowano na około 9 milionów złotych rocznie, z czego większość przeznaczona byłaby na wynagrodzenia pracowników i koszty administracyjne. Według inicjatorów, to niewielka cena za wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz stabilności polskiej wsi.

Zaskoczenie w środowisku

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Agnieszka Majewska, wyraziła na łamach "Rzeczpospolitej" zastrzeżenia wobec inicjatywy posłów PSL dotyczącej powołania nowego urzędu. Zwróciła uwagę, że równolegle trwają rządowe prace nad ustawą przygotowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, która ma przekształcić obecnego Rzecznika MŚP w Rzecznika Praw Przedsiębiorców z rozszerzonymi kompetencjami, obejmującymi także duże firmy i rolników.

Zdaniem Majewskiej, powstanie nowej instytucji dublującej te kompetencje budzi uzasadnione wątpliwości, zwłaszcza że projekt poselski nie był z nią konsultowany. Podkreśla też, że podobną inicjatywę wcześniej zgłosił klub PiS, a oba projekty kolidują z rządowym projektem ustawy, który jest w trakcie konsultacji.

