Sawicki oburzył się na uwagę dziennikarki. "Mam go z klubu wyrzucić?"

W nocy z 3 na 4 lipca w warszawskim mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana doszło do tajnego spotkania. Wzięli w nim udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz wicemarszałek Senatu z PSL Michał Kamiński.

W poniedziałek Onet podał, że Hołownia spotkał się z Kaczyńskim co najmniej dwa razy od wyborów prezydenckich. Rozmowy miały dotyczyć możliwego odsunięcia Donalda Tuska od władzy, czemu sam Hołownia kategorycznie zaprzeczył podczas konferencji prasowej. Jak stwierdził, sama rozmowa z politykami PiS nie była błędem, bowiem marszałek Sejmu powinien się spotykać z przedstawicielami opozycji. – Przyznaję, miejsce spotkania, które zaakceptowałem, było błędem. Następnym razem miejsca spotkań będę wybierał bardziej starannie, wiedząc, jakie emocje to budzi – powiedział.

Sawicki oburzony: Mam go z klubu wyrzucić?

– Szymon Hołownia jako polityk i jako lider partii popełnił dwa błędy. Po pierwsze nie uzyskał zgody kierownika, ale on kierownika nie ma. Po drugie zawierzył "spin profesorom" Kamińskiemu i Bielanowi, którzy wyprowadzili go w nocy na manowce. Teraz będzie ponosił tego konsekwencje, ale nie lekceważmy też Bielana i Kamińskiego, bo oni już niejedną koalicję rozwalili – skomentował na antenie Radia Zet marszałek senior Sejmu Marek Sawicki.

– Ale Kamiński jest w waszym klubie – zauważyła prowadząca audycję Beata Lubecka. – No a co, mam go z klubu wyrzucić? Mam mu zabronić samodzielnego działania? – odparł zirytowany polityk ludowców.

Kamiński straci funkcję wicemarszałka?

W mediach pojawiły się głosy, że Koalicja Obywatelska naciska na PSL, żeby wycofało rekomendację dla Michała Kamińskiego, co oznaczałoby odwołanie go z funkcji wicemarszałka Senatu. Jak poinformował Onet, jego miejsce miałby zająć Jan Filip Libicki.

– Nie dotarła do mnie żadna informacja o tym, żeby wicemarszałek Michał Kamiński był odwoływany, ani nikt nie składał mi takiej propozycji, żebym zajmował jego miejsce. Mogę tylko powiedzieć, że czytałem o tym w Onecie – przyznał senator Libicki w rozmowie z PAP.

