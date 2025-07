"To rzecz wstrząsająca". Sasin o PO: Wydawało im się, że wszystko im wolno

Dziennikarze Interii ujawniają w podcaście "Polityczny WF", że premier miał naciskać na marszałka Sejmu, aby ten przesunął termin złożenia prezydenckiej przysięgi przez Karola Nawrockiego. Hołownia zwołał jednak Zgromadzenia Narodowe na 6 sierpnia, co tylko pogłębiło konflikt między koalicjantami.

Marcin Fijołek przekazał, że marszałek Sejmu otrzymał od szefa rządu "bardzo wyraźną propozycję, ofertę albo sugestię, żeby jednak odłożyć zaprzysiężenie Karola Nawrockiego". – Albo wrzucić scenariusz, który przedstawił prof. Andrzej Zoll: jest Zgromadzenie Narodowe, Hołownia je otwiera, ale po dwóch minutach mówi: "Zarządzam przerwę", na świętego nigdy albo na dwa tygodnie, bo "musimy przeliczyć głosy" – powiedział.

Sasin: To wstrząsająca rzecz

Doniesienia o naciskach na marszałka Sejmu ze strony Donalda Tuska skomentował poseł PiS Jacek Sasin. Jego zdaniem, to przykład, jak bezkarnie czuje się obecna ekipa rządząca.

– Premier rządu państwa demokratycznego de facto podżega marszałka Sejmu, by dokonać zamachu stanu, obalenia demokracji w Polsce, czyli nieuznania demokratycznego werdyktu obywateli wyrażonego w wyborach powszechnych poprzez wybór nowego prezydenta. To jest niestety coś, z czym mamy dziś do czynienia, co jest konsekwencją poczucia bezkarności tej ekipy przez ostatnie 1,5 roku. Wydawało im się, że wszystko im wolno. Wolno nie uznawać konstytucyjnych organów państwa. Wsparcie ze strony Unii Europejskiej, które samo w sobie jest skandalem i zaprzecza idei Unii Europejskiej, która miała być strażnikiem demokracji, a dziś jest strażnikiem utrzymania się u włazy sił lewicowo-liberalnych w Europie – stwierdził.

– Pan marszałek wielokrotnie wspominał, że będzie strażnikiem demokracji. Jeśli taka rozmowa miała miejsce, to panie marszałku Hołownia, to jest ten moment, kiedy pan powinien pokazać, czy jest pan za demokracją, czy pan się godzi na tego typu sytuacje, czy może pan chce mieć haka na Donalda Tuska – dodał Sasin.

Czytaj też:

Czy partia Hołowni pozostanie w koalicji? Polacy odpowiedzieli w sondażuCzytaj też:

"Fatalny błąd", "porażka". Ostra krytyka Tuska w niemieckiej gazecie