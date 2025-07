"Strategia ta nie zostanie wdrożona przez Włochy. Nie tylko dlatego, że nasze systemy uzbrojenia, już przekazane Kijowowi, odpowiadają innym konfiguracjom technologicznym, ale również dlatego, że w przeciwieństwie do Niemiec, Włochy praktycznie nie mają możliwości finansowych, aby przeprowadzić taką operację” – pisze "La Stampa".

Według źródeł, Włochy praktycznie nie dysponują budżetem na zakup broni. Sytuacja jest tak krytyczna, że jedynym planowanym zakupem uzbrojenia przez Włochy od Stanów Zjednoczonych jest stara partia myśliwców F-35, której dostawy zaplanowano już na następną dekadę, pisze gazeta.

Włoskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że zakup amerykańskiej broni "nigdy nie był omawiany”, podkreślając, że oświadczenie kanclerza Niemiec Friedricha Merza o zamiarze zakupu od Stanów Zjednoczonych systemów obrony powietrznej Patriot dla Ukrainy jest inicjatywą wyłącznie Niemiec.

Jednocześnie departament podkreślił, że odmowa Włoch nie powinna być postrzegana jako próba zdystansowania się od Stanów Zjednoczonych lub ich wsparcia dla Ukrainy, lecz jako "zaproszenie do znalezienia innych sposobów, aby zadowolić Trumpa”.

Plan Trumpa dla Ukrainy

Kilka dni temu Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone wyślą Ukrainie dużą partię uzbrojenia. Kijów otrzyma 17 baterii Patriot i amunicję do nich na koszt państw europejskich. Planowane jest również dostarczenie pocisków rakietowych do myśliwców oraz systemów artyleryjskich. Głównym pomysłodawcą były Niemcy, a do projektu gotowe są dołączyć Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Holandia i Kanada.

Jednocześnie Węgry, Czechy i Francja oświadczyły, że nie planują udziału w tego typu zamówieniach.

Celem programu jest szybkie dostarczanie Ukrainie nowoczesnej broni, w tym między innymi systemów obrony przeciwlotniczej Patriot.

