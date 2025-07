Zamieszanie wokół wicemarszałka. "Nie będziemy ulegali presji ze strony PO"

W środę marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że wicemarszałek Michał Kamiński, wbrew wcześniejszym ustaleniom, nie będzie prowadził obrad, ponieważ nie wie, czy polityk będzie w nich uczestniczył. – Chciałabym, żebyśmy wszyscy mieli pewność, że te obrady będą prowadzone zgodnie z kalendarzem – powiedziała.

Kidawa-Błońska oznajmiła, że ostatni raz kontakt z Kamińskim miała na poprzednim posiedzeniu izby – 25 czerwca. Jak przekazała, wicemarszałek z PSL był nieobecny podczas środowego spotkania prezydium Senatu oraz Konwentu Seniorów. Polityk Koalicji Obywatelskiej zaznaczyła, że Kamiński nie usprawiedliwił swojej nieobecności ani nie zawnioskował o urlop w tym terminie. – Nie dostałam żadnego pisma o urlop ani informacji, że nie będzie na tym posiedzeniu – podkreśliła w rozmowie z mediami.

Dalej Kidawa-Błońska wprost stwierdziła, że Michał Kamiński nie powinien pełnić funkcji wicemarszałka Senatu. – Wierzę w to, że PSL, które naprawdę dba o tradycję, o honor, ma świetnego patrona, jakim jest Wincenty Witos, stanie na wysokości zadania – mówiła. – Zaufanie do Michała Kamińskiego straciłam kilka miesięcy temu, kiedy oskarżył pracowników Senatu o inwigilację, kiedy oskarżył mnie o to, że śledzę jego ruchy. Obraził mnie, obraził pracowników Senatu, nie wytłumaczył się i nie przeprosił w odpowiedni sposób – oświadczyła.

Sawicki: Nie będziemy ulegali presji

Polskie Stronnictwo Ludowe nie zamierza wycofać rekomendacji dla wicemarszałka Michała Kamińskiego mimo nacisków Koalicji Obywatelskiej. – Nie będziemy ulegali żadnej presji ze strony polityków Platformy Obywatelskiej – podkreślił stanowczo Marek Sawicki, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Polityk ludowców wyjaśnił, że decyzje kadrowe należą do Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, a nie do klubu parlamentarnego. – W najbliższy poniedziałek po południu zbierze się Naczelny Komitet Wykonawczy PSL, ale nie sądzę, żeby akurat zajmował się panem Kamińskim. Tematem posiedzenia będzie raczej rekonstrukcja rządu, a nie zmiany w prezydium Senatu – wskazał.

Wcześniej rzecznik prasowy PSL Miłosz Motyka oświadczył, że partia utrzymuje rekomendację dla Michała Kamińskiego. – Chyba że zostanie ona zmieniona po posiedzeniu klubu parlamentarnego, który odbędzie się w przyszłym tygodniu. Ale nic na to nie wskazuje – powiedział.

Czytaj też:

To on zastąpi Kamińskiego? Senator PSL zabrał głosCzytaj też:

Wymiana Kidawy-Błońskiej na Trzaskowskiego. Zaskakujące słowa Pawlaka