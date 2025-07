Wymiana Kidawy-Błońskiej na Trzaskowskiego. Zaskakujące słowa Pawlaka

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) poinformowała w środę, że wicemarszałek Michał Kamiński (PSL) nie będzie prowadził obrad, bo nie wie, czy polityk będzie w nich uczestniczył.

– Zaufanie do Michała Kamińskiego straciłam kilka miesięcy temu, kiedy oskarżył pracowników Senatu o inwigilację, kiedy oskarżył mnie o to, że śledzę jego ruchy. Obraził mnie, obraził pracowników Senatu, nie wytłumaczył się i nie przeprosił w odpowiedni sposób – stwierdziała.

Na początku lipca media ujawniły, że Kamiński był w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana, w którym doszło do spotkania prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego z marszałkiem Sejmu, liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią.

Pawlak do dziennikarzy: Kamiński? Przekopcie temat wymiany Kidawy-Błońskiej na Trzaskowskiego

Senator PSL Waldemar Pawlak pytany przez dziennikarzy o nieobecność Michała Kamińskiego w Senacie odparł, że "o ile wie" polityk "ma kontuzję, ma złamaną nogę i w tej chwili leczy się". – Jeżeli chodzi o jego aktywność polityczną, to na pewno wróci do tej aktywności – zapewnił.

– Myślę, że robienie tutaj sensacji ze spotkań jest o tyle zabawne, że wszyscy ze wszystkimi się spotykają – i w tych relacjach oficjalnych, formalnych, nieformalnych. Jeżeli państwo chcą tak drążyć tematy, to przekopcie na przykład temat, jak to się stało, że kandydat na prezydenta został zmieniony w 2020 r. i jak te uzgodnienia przebiegały – oświadczył Pawlak, nie podając więcej szczegółów.

Było to nawiązanie do wydarzeń z maja 2020 r., kiedy Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosiła rezygnację z ubiegania się o urząd prezydenta RP, ustępując miejsca Rafałowi Trzaskowskiemu.

– Dajmy sobie spokój z robieniem sensacji ze zjawiska, które w polityce jest rzeczną normalną i oczywistą – ocenił Pawlak. Dodał, że "funkcjonowanie koalicji i rządu opiera się na dyskusjach liderów ugrupowań". – Zachęcałbym do tego, żeby te spotkania odbywały się rytmicznie co tydzień, żeby nie zostawały pola do nadmiernych interpretacji – powiedział.

