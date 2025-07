"Żenujące". Prezydencka minister odpowiada Bodnarowi

16 lipca 2025 r. prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz do Trybunału Stanu wnioski o uchylenie immunitetu sędzi Sądu Najwyższego i przewodniczącej Trybunału Stanu, Małgorzaty Manowskiej. Prokuratura chce postawić jej trzy zarzuty karne związane z przekroczeniem uprawnień oraz niedopełnieniem obowiązków służbowych.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte we wrześniu 2024 roku. Jak przekazał za pośrednictwem platformy X prokurator generalny Adam Bodnar, "działania prokuratury są efektem zawiadomień złożonych przez pełnomocników sędziego Pawła Juszczyszyna, sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Trybunału Stanu".

Czego dotyczą zarzuty?

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Prokuraturę Krajową, pierwszy zarzut dotyczy okresu od października 2021 do lipca 2022 r., kiedy to – zdaniem prokuratury – Manowska, jako Pierwsza Prezes SN i przewodnicząca Kolegium SN, dopuściła się nieprawidłowości przy głosowaniach w trybie obiegowym. Prokuratura twierdzi, że błędnie uznała brak oddania głosu przez część członków za "wstrzymanie się", co doprowadziło do nieuprawnionego uznania 24 uchwał za ważne, mimo braku kworum.

Drugi zarzut dotyczy niezwołania – w ustawowym terminie – posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, pomimo prawidłowego wniosku złożonego przez sześciu jego członków w marcu 2024 roku. Prokuratura uznaje to za niedopełnienie obowiązku służbowego.

Trzeci zarzut związany jest z niewykonaniem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z 2021 roku, dotyczącego uchwały Izby Dyscyplinarnej SN w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna. Manowska miała zaniechać zamieszczenia wymaganej informacji na stronie internetowej SN, co – według prokuratury – naraziło sędziego na szkodę wizerunkową i naruszyło interes publiczny.

Paprocka: Minister nie dochowuje swojego obowiązku

Do wniosku odniosła się na antenie Polsat News Małgorzata Paprocka, szef Kancelarii Prezydenta RP.

– Kwestia zwoływania posiedzeń Trybunału Stanu jest uregulowana w ustawie i w regulaminie TS. To są sprawy wewnętrzne i tam należy całe postępowanie przeprowadzić. To są wyjątkowo słabe zarzuty, w żaden sposób nieprzekładające się na działanie Sądu Najwyższego ani na sytuację obywateli – powiedziała prezydencka minister.

– W sądownictwie jest ponad tysiąc etatów nieobsadzonych. Minister nie dochowuje swojego obowiązku rozpisywania konkursów na stanowiska sędziowskie a stawia tego typu zarzuty I Prezes SN. One są żenujące – dodała.

