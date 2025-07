U Trumpa zdiagnozowano schorzenie. Biały Dom reaguje

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przeszedł badania lekarskie z powodu "lekkiego obrzęku” nóg i siniaków na jednej z rąk, przekazano w wydanym oświadczeniu.

Rzeczniczka Białego Domu Caroline Levitt poinformowała, że Trump przeszedł kompleksowe badanie, w tym diagnostyczne badanie naczyń. Zdiagnozowano u niego chorobę, która często występuje u osób po 70. roku życia.

"Badanie wykazało, że 79-letni Trump cierpi na przewlekłą niewydolność żylną. Według Cleveland Clinic, schorzenie to występuje, gdy żyły w nogach nie są w stanie pompować krwi z powrotem do serca, co prowadzi do jej gromadzenia się” – czytamy w komunikacie. Levitt dodała, że u amerykańskiego przywódcy nie stwierdzono objawów zakrzepicy żył głębokich (czyli tworzenia się skrzepów krwi) ani choroby tętnic, która może objawiać się zablokowaniem żył.

Dziennikarze "The Hill" piszą, że na niedawnych fotografiach można było dostrzec siniaki na dłoni prezydenta USA. Według lekarza Trumpa, ślady te "są zgodne z drobnymi uszkodzeniami tkanek miękkich spowodowanymi częstymi uściskami dłoni”.

Stan zdrowia Trumpa

Prezydent USA Donald Trump przeszedł poprzednie badanie lekarskie w maju. Wówczas badający go lekarze stwierdzili, że jest w "doskonałym” stanie.

Lekarz Białego Domu Sean Barbabella stwierdził, że Trump "wykazuje się doskonałym zdrowiem poznawczym i fizycznym i jest w pełni przygotowany do pełnienia obowiązków głównodowodzącego i głowy państwa”.

Przypomnijmy, że na początku czerwca Donald Trump nakazał wszczęcie śledztwa w sprawie byłego prezydenta Joe Bidena, oskarżając jego doradców o nielegalne sprawowanie władzy i ukrywanie stanu zdrowia głowy państwa. Zdaniem Trumpa, otoczenie Bidena miało potajemnie podpisywać dokumenty w jego imieniu, wykorzystując do tego celu automatyczne urządzenie, tzw. "autopen", co miałoby podważyć legalność licznych działań wykonawczych poprzedniego prezydenta.

