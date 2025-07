"Cieszę się". Merz reaguje na decyzję Polski ws. granicy polsko-niemieckiej

Friedrich Merz wziął udział w cyklicznej "letniej konferencji prasowej", w trakcie której dyskutowane są osiągnięcia rządu federalnego oraz plany na przyszłość.

Kanclerz został w jej trakcie zapytany o sytuację na granicy polsko-niemieckiej. W odpowiedzi polityk zapewnił o "ścisłej współpracy" między dwoma państwami w tej sprawie. – Cieszę się, że Polska przeprowadza kontrole graniczne – zapewnia.

Merz stwierdził, że wszyscy są zgodni, że Strefa Schengen powinna zostać utrzymana. Polityk ponadto podkreślił, że ograniczenia i kontrole podjęte przez niemieckie władze mają charakter tymczasowy.

Migranci przekazywani bez dokumentów

Większość migrantów, których w 2024 roku Niemcy przekazali do Polski, nie miała przy sobie żadnych dokumentów, przekazała w środę europoseł Konfederacji Anna Bryłka.

"Z danych, jakie udało nam się uzyskać w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej, w 2024 roku 133 z 189 (70 proc.!) imigrantów przekazanych w procedurze readmisji NIE MIAŁO dokumentu tożsamości" – napisała Bryłka na kanałach społecznościowych.

"Założono, że nie posiadało go już w momencie przekroczenia granicy polsko-niemieckiej" – dodała.

Readmisje nielegalnych imigrantów

Przypomnijmy, że readmisja to tryb inny niż tzw. zawrócenie na granicy, które obecnie stosują wobec sąsiadów Niemcy. Readmisja to procedura polegająca na cofnięciu migrantów do kraju, z którego przybyli lub przez który przeszli, jeśli nie spełniają warunków legalnego pobytu w danym państwie Unii Europejskiej. Odbywa się na podstawie umów readmisyjnych między państwami (np. UE z państwami trzecimi) i ma na celu usprawnienie powrotów osób nielegalnie przebywających na terytorium UE.

Polacy chcą referendum ws. migracji

Z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla rp.pl wynika, że ponad 70 proc. Polaków chciałoby wziąć udział w referendum poświęconym tematowi nielegalnej imigracji.

Podczas wizyty na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Rosówku (woj. zachodniopomorskie), Jarosław Kaczyński oświadczył, że Prawo i Sprawiedliwość zebrało już ponad pół miliona podpisów pod wnioskiem o referendum ws. nielegalnej migracji. Podkreślił, że to nie koniec zbierania podpisów. Niebawem wniosek zostanie złożony. – Referendum [w sprawie polityki migracyjnej – przy. red.] jest potrzebne. Ludzie powinni się wypowiedzieć – oznajmił prezes PiS.

