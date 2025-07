Jakubiak: Ustawa wiatrakowa to zdrada narodowa

Lider Wolnych Republikanów, Marek Jakubiak był gościem kanału "Do Rzeczy" na YouTubie. Parlamentarzysta ostrzega przed rosnącym zagrożeniem dla suwerenności Polski – zarówno ze strony Niemiec, jak i elit rządzących. Odwołując się do wydarzeń historycznych i współczesnej polityki, kreśli obraz Polski jako państwa znajdującego się pod presją zewnętrznych wpływów. W rozmowie z Piotrem Szlachtowiczem stwierdził, że zmiana władzy w Polsce nastąpi szybciej, niż ktokolwiek się w tym momencie spodziewa.

Niemieckie wpływy

Marek Jakubiak nie ma wątpliwości, co do oceny tzw. ustawy wiatrakowej, która, jak zapowiadają rządzący, ma być pierwszym z "testów" dla nowego prezydenta Karola Nawrockiego. Wskazuje, że identyczna ustawa została złożona w Czechach i Polsce niemal jednocześnie, co ma świadczyć o zagranicznym wpływie na jej kształt. Jego zdaniem inicjatywa ta służy wyłącznie interesom Niemiec, które chcą sprzedać nadmiarową liczbę wiatraków, a Polsce narzuca się zobowiązania, które będą spłacane przez kolejne pokolenia.

– To jest zdrada interesu narodowego. Wiatraki będą niemieckie, kredyty niemieckie, a my będziemy to spłacać przez dziesięciolecia – ostrzega. W swoich wypowiedziach Jakubiak wyraża też przekonanie, że zmiana władzy w Polsce jest nieunikniona i nadchodzi szybciej, niż wielu sądzi. Postuluje jak najszybsze powołanie nadzwyczajnej komisji śledczej ds. wpływów zagranicznych oraz utworzenie tzw. "trybunałów ludowych", które miałyby rozliczać polityków za działania na szkodę państwa.

Niemcy się nie zmieniły

Jakubiak w ostrych słowach ocenia również relacje polsko-niemieckie. Uważa, że mimo upływu lat Niemcy nie zmieniły swojego podejścia do Polski, traktując ją z wyższością i brakiem szacunku. – Niemcy nadal postrzegają nasze ziemie zachodnie jako obszary w "tymczasowej administracji polskiej" – mówi, dodając, że niemieckie media i korporacje wywierają realny wpływ na polską politykę i gospodarkę. Twierdzi, że obecny rząd sięga po rezerwy walutowe Narodowego Banku Polskiego, osłabiając tym samym fundamenty finansowe państwa.

Jakubiak sugeruje, że działania Tuska prowadzą do powtórki z historii – do osłabienia Polski od wewnątrz, poprzez zadłużenie i uzależnienie od kredytów zagranicznych. – Z tych 180 miliardów dolarów rezerwy walutowej już kilkadziesiąt miliardów "buchnięto" – mówi Jakubiak. – To samo robiono przed wojną – wskazuje.

