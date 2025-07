Kto namawiał Hołownię do zamachu stanu? Padło nazwisko Tuska

W piątek wieczorem Szymon Hołownia był gościem Polsat News. Jednym z tematów rozmowy była sytuacja polityczna związana z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. W pewnym momencie prowadzący program Marcin Fijołek zapytał o rozmaite sugestie, które padały w kierunku marszałka Sejmu po zwycięstwie Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

– Wielokrotnie proponowano mi, czy sugerowano, rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego się to sprowadza – stwierdził Hołownia. – Nazwiska, panie marszałku, to jest poważna sprawa – powiedział Fijołek. – Przyjdzie czas, że będziemy o tym rozmawiać – oznajmił lider Polski 2050. – Zamachu stanu ze mną się nie zrobi. (...) Ja to nazywam zamachem stanu. To prawdopodobnie nie wypełnia kryteriów prawnych zamachu stanu, ale ja mówię o zamachu stanu, mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: no nie podoba mi się ten prezydent, to może ja go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były sugestie – dodał.

Bielan wskazuje na Tuska. "Klarowny wybór"

Do słów marszałka Sejmu odniósł się Adam Bielan. Przypomnijmy, że niedawno było głośno o tajnej kolacji Hołowni z Jarosławem Kaczyński, którą organizował właśnie Bielan.

- Cieszę się, że do tej kolacji doszło. Donald Tusk planował zamach stanu i podżegał do tego marszałka Szymona Hołownię. Mamy dziś w Polsce bardzo klarowny wybór: demokraci kontra ludzie, którzy chcą odebrać Polakom możliwość wyboru prezydenta – powiedział Bielan w rozmowie z "Super Expressem".

Polityk dodał, że Karol Nawrocki zdobył największą liczbę głosów od 1990 r. w wyborach prezydenckich, a Donald Tusk stara się "odebrać ten wybór Polakom", żeby utrzymać się na stanowisku premiera.

Bielan: Wybory zmieniły wszystko

– Te podziały są dziś bardzo wyraźne. Mam nadzieję, że nadejdzie taki moment, w którym i Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia dołączą do obozu demokratów, dołączą do takiej większości demokratycznej, która przywróci Polskę na normalne tory –dodał.

Bielan dodał, że w wyniki wyborów prezydenckich "zmieniły w Polsce wszystko". – Tusk zrobił wszystko, żeby skonfliktować się nie tylko z Donaldem Trumpem, ale też zrobił wszystko, żeby skonfliktować się z Karolem Nawrockim. Nie wyobrażam sobie współpracy tych panów – podkreśla.

