"Bardzo poważna sprawa". W sieci wrze po słowach Hołowni

W piątek wieczorem gościem Marcina Fijołka w Polsat News był Szymon Hołownia. Jednym z tematów rozmowy była sytuacja polityczna związana z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na prezydenta. W pewnym momencie prowadzący zapytał o rozmaite sugestie, które padały w jego kierunku po zwycięstwie Karola Nawrockiego.

– Wielokrotnie proponowano mi, czy sugerowano mi, rozpytywano mnie czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego się to sprowadza – skomentował Hołownia.

W sieci wrze

Słowa Hołowni rozpaliły media społecznościowe. Komentujący wskazują, że sprawą powinna jak najszybciej zająć się prokuratura.

"Panie Marszałku @szymon_holownia! To jest bardzo poważna sprawa. Jeżeli posiada Pan wiedzę o czynionych przygotowaniach do zamachu stanu na konstytucyjny porządek Państwa Polskiego, to Pańskim obowiązkiem, zarówno jako obywatela, ale tym bardziej jako organu, jest złożenie zawiadomienia do @PK_GOV_PL o podejrzeniu popełnienia tego czynu karalnego. Jeżeli Pan tego nie zrobi, oznaczać to będzie, że albo jest to li tylko zagalopowana szarża retoryczna, albo jest to swoisty szantaż i zawoalowana groźba" – napisała Anna Maria Żukowska z Lewicy.

"Marszałek Sejmu RP @szymon_holownia publicznie informuje o podżeganiu go przez określone (znane mu) osoby do popełnienia przestępstwa zamachu stanu. Żądam, żeby @PK_GOV_PL natychmiast wszczęła w tej sprawie śledztwo i przesłuchała go jako pierwszego świadka" – stwierdził internauta o nicku John Bingham.

"Ależ to jest grube! @PK_GOV_PL powinna w trybie natychmiastowym wszcząć śledztwo i przesłuchać Marszałka Hołownię jako pierwszego świadka" – ocenił europoseł PiS Michał Dworczyk.

"Dobrze, że @szymon_holownia nie dał się zastraszyć i złamać – za to wielki szacunek. Ale i tak doszło do przestępstwa: podżeganie do zamachu stanu, a także przygotowanie do niego jest karalne: za przestępstwo z art. 128 k.k., grozi do 20 lat pozbawienia wolności. A Marszałek Sejmu ma USTAWOWY OBOWIĄZEK ujawnić wszystko co na ten temat wie – i to nie kiedyś, w przyszłości, w pamiętnikach – ale NIEZWŁOCZNIE zawiadomić o tym Prokuraturę" – napisał poseł PiS Paweł Jabłoński.

"Podżeganie do zamachu stanu w polskim prawie jest karane tak jak jego dokonanie! Być może Pan Marszałek @szymon_holownia nie ma tego świadomości, ale publicznie przyznał, że był podżegany do popełnienia tego przestępstwa. Podżegającym grozi kara do 20 lat więzienia!" – napisał Sebastian Kaleta z PiS.

"Panie Marszałku @szymon_holownia! Wiedza o planowanym zamachu stanu nie jest sprawą do opisywania w pamiętnikach. Kwestia nacisków na Pana musi zostać jak najszybciej w pełni ujawniona i wyjaśniona" – zaapelowała była premier Beata Szydło.

"Z mojej strony szacunek dla @szymon_holownia. Po pierwsze za propaństwową postawę, po drugie, za instynkt samozachowawczy" – napisał dziennikarz Wiktor Świetlik.

"Jeżeli drugiej osobie w państwie wprost sugerowano lub zachęcano do przeprowadzenia zamachu stanu na pierwszą osobę w państwie to oznacza, że mamy do czynienia z najpoważniejszym od 1989 r. kryzysem państwa polskiego. Komisja śledcza. Trybunał Stanu. Więzienie dla sprawcy" – stwierdził poseł PiS Janusz Kowalski.

"W demokratycznym, praworządnym państwie natychmiast powinno ruszyć śledztwo w tej sprawie. Kto sugerował? Jakich argumentów używał? Przypominam, że w sprawie zamachu stanu w prokuraturze już jest zawiadomienie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Aktywnie powinien działać też @prezydentpl który jest strażnikiem konstytucji oraz zwierzchnikiem sił zbrojnych. Każdy żołnierz przysięga «stać na straży Konstytucji»” – napisał dziennikarz TV Republika Jarosław Olechowski.

"To się nadaje na postępowanie prokuratorskie, jeśli tak było jak mówi pan marszałek @szymon_holownia" – stwierdził historyk Sławomir Cenckiewicz.

"W normalnym państwie marszałek Hołownia powinien zostać przesłuchany przez prok. Szeroczyńską, prowadzącą śledztwo z zawiadomienia STK, prezesa Święczkowskiego" – ocenił dziennikarz Karol Darmoros.

